95 إشاعة في شهر تشرين الأول الماضي

سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" 95 إشاعة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين خلال تشرين الأول الماضي، ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية أو خارجية ومنصات التواصل الاجتماعي.



وبين في تقريره الشهري الذي أصدره، اليوم السبت، أن عدد الإشاعات التي جرى نفيها بلغ 20 إشاعة من أصل 95 إشاعة، مسجلة بذلك زيادة بمقدار 3 إشاعات، مقارنة بالإشاعات التي نفيت خلال شهر أيلول الماضي، والتي بلغت 17 إشاعة.



وأضاف أن الإشاعات الأمنية سجلت 27 إشاعة، محتلة بذلك المرتبة الأولى في إشاعات تشرين الأول الماضي، بنسبة 28.4 بالمئة، وقد تناولت 20 إشاعة منها مواضيع تدور حول الحرب في غزة وجنوب لبنان.



وبين أن الإشاعات الاجتماعية حصلت على المرتبة الثالثة بـ21 إشاعة بنسبة بلغت 22 بالمئة، تناولت في مجملها قضايا العمل والعمال، وقضايا التعليم، فيما تناول بعضها الخلافات والمشاجرات بين بعض أفراد المجتمع، فيما جاءت الإشاعات الاقتصادية في المرتبة الرابعة مسجلة 15 إشاعة بنسبة 16 بالمئة.



ولفت إلى أنه وبتصنيف الإشاعات بحسب المجال، يتبين أن الإشاعات الأمنية حلت في المرتبة الأولى في شهر تشرين الأول، وتلتها الإشاعات السياسية في المرتبة الثانية بـ26 إشاعة ونسبة 27.4 بالمئة، ثم الإشاعات الاجتماعية في المرتبة الثالثة،

ثم الاقتصادية التي جاءت في المرتبة الرابعة، أما إشاعات الشأن العام، فقد جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 5.2 بالمئة، وأخيرا سجل المجال الصحي إشاعة واحدة بنسبة 1 بالمئة.



وبين المرصد أنه وبتتبع مصدر الإشاعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام، ومنصات النشر العلنية لا سيما شبكات التواصل الاجتماعي، تبين أن حصة المصادر الداخلية سواء كانت تواصلا اجتماعيا أو مواقع إخبارية بلغت 72 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر تشرين الأول بنسبة بلغت 76 بالمئة، وسجلت 23 إشاعة من مصادر خارجية بنسبة 24 بالمئة.



وقال إن 84 إشاعة وبنسبة 88 بالمئة كان مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي، فيما أطلقت وسائل إعلام 11 إشاعة بنسبة بلغت 12 بالمئة.--(بترا)