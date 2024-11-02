95 إشاعة في شهر تشرين الأول الماضي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" 95 إشاعة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين خلال تشرين الأول الماضي، ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية أو خارجية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وبين في تقريره الشهري الذي أصدره، اليوم السبت، أن عدد الإشاعات التي جرى نفيها بلغ 20 إشاعة من أصل 95 إشاعة، مسجلة بذلك زيادة بمقدار 3 إشاعات، مقارنة بالإشاعات التي نفيت خلال شهر أيلول الماضي، والتي بلغت 17 إشاعة.
وأضاف أن الإشاعات الأمنية سجلت 27 إشاعة، محتلة بذلك المرتبة الأولى في إشاعات تشرين الأول الماضي، بنسبة 28.4 بالمئة، وقد تناولت 20 إشاعة منها مواضيع تدور حول الحرب في غزة وجنوب لبنان.
وبين أن الإشاعات الاجتماعية حصلت على المرتبة الثالثة بـ21 إشاعة بنسبة بلغت 22 بالمئة، تناولت في مجملها قضايا العمل والعمال، وقضايا التعليم، فيما تناول بعضها الخلافات والمشاجرات بين بعض أفراد المجتمع، فيما جاءت الإشاعات الاقتصادية في المرتبة الرابعة مسجلة 15 إشاعة بنسبة 16 بالمئة.
ولفت إلى أنه وبتصنيف الإشاعات بحسب المجال، يتبين أن الإشاعات الأمنية حلت في المرتبة الأولى في شهر تشرين الأول، وتلتها الإشاعات السياسية في المرتبة الثانية بـ26 إشاعة ونسبة 27.4 بالمئة، ثم الإشاعات الاجتماعية في المرتبة الثالثة،
ثم الاقتصادية التي جاءت في المرتبة الرابعة، أما إشاعات الشأن العام، فقد جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 5.2 بالمئة، وأخيرا سجل المجال الصحي إشاعة واحدة بنسبة 1 بالمئة.
وبين المرصد أنه وبتتبع مصدر الإشاعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام، ومنصات النشر العلنية لا سيما شبكات التواصل الاجتماعي، تبين أن حصة المصادر الداخلية سواء كانت تواصلا اجتماعيا أو مواقع إخبارية بلغت 72 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر تشرين الأول بنسبة بلغت 76 بالمئة، وسجلت 23 إشاعة من مصادر خارجية بنسبة 24 بالمئة.
وقال إن 84 إشاعة وبنسبة 88 بالمئة كان مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي، فيما أطلقت وسائل إعلام 11 إشاعة بنسبة بلغت 12 بالمئة.--(بترا)
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