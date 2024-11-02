الإمارات تعزز جهودها الإغاثية في غزة بالتعاون مع منظمات دولية لضمان استمرار تدفق المساعدات

أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة 12 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبري بيت حانون شمال القطاع وكرم أبو سالم جنوب القطاع، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا).

وتحتوي الشحنة على نحو 150 طنٍ من المواد الإغاثية الطارئة، بهدف تقديم الدعم لنحو 30 ألف فلسطيني في القطاع.



وأكد سعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، أن هذه الخطوة تجسد التزام الإمارات المستمر والدائم بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة.

وأضاف الشامسي أن الإمارات قدّمت حتى الآن ما يزيد عن 40 ألف طن من المساعدات الملحّة، وستواصل تنسيقها مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لمضاعفة الجهود اللازمة لدعم المساعي المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، وضمان وصول المساعدات بشكل فوري ومستدام ودون عوائق وعلى نطاق واسع إلى سكان القطاع.