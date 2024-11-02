Sunday, 03 November 2024 02:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإمارات تعزز جهودها الإغاثية في غزة بالتعاون مع منظمات دولية لضمان استمرار تدفق المساعدات

11/2/2024 2:30:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة 12 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبري بيت حانون شمال القطاع وكرم أبو سالم جنوب القطاع، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا).

وتحتوي الشحنة على نحو 150 طنٍ من المواد الإغاثية الطارئة، بهدف تقديم الدعم لنحو 30 ألف فلسطيني في القطاع.

وأكد سعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، أن هذه الخطوة تجسد التزام الإمارات المستمر والدائم بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة.

وأضاف الشامسي أن الإمارات قدّمت حتى الآن ما يزيد عن 40 ألف طن من المساعدات الملحّة، وستواصل تنسيقها مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لمضاعفة الجهود اللازمة لدعم المساعي المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، وضمان وصول المساعدات بشكل فوري ومستدام ودون عوائق وعلى نطاق واسع إلى سكان القطاع.


MENAFN02112024000072011014ID1108844348

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث