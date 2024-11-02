خامنئي: الأعداء بمن فيهم أميركا والكيان سيتلقون ردا صارما

خامنئي: الأعداء بمن فيهم أميركا والكيان سيتلقون ردا صارما
التاريخ
11/2/2024 2:30:19 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المرشد
الإيراني علي خامنئي، إن بلاده تفعل كل ما هو ضروري لمواجهة الاستكبار العالمي على
المستويين العسكري والسياسي.
وأضاف خامنئي: "لن
نتراجع عن مواجهة العدو ولن نترك أي تحرك من جانبه دون رد".
وتابع: "الأعداء
بمن فيهم أميركا والكيان الصهيوني سيتلقون ردا صارما على ما يفعلونه ضد إيران
والمقاومة".
MENAFN02112024000072011014ID1108844347
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.