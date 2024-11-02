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خامنئي: الأعداء بمن فيهم أميركا والكيان سيتلقون ردا صارما

11/2/2024 2:30:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن بلاده تفعل كل ما هو ضروري لمواجهة الاستكبار العالمي على المستويين العسكري والسياسي.
وأضاف خامنئي: "لن نتراجع عن مواجهة العدو ولن نترك أي تحرك من جانبه دون رد".

وتابع: "الأعداء بمن فيهم أميركا والكيان الصهيوني سيتلقون ردا صارما على ما يفعلونه ضد إيران والمقاومة".

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