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الولايات المتحدة تعتزم نشر قاذفات بي 52 في الشرق الأوسط

11/2/2024 2:30:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، السبت، عزمها نشر قوات عسكرية إضافية في منطقة الشرق الأوسط، تشمل قاذفات "بي 52" الاستراتيجية بعيدة المدى.


وذكر متحدث البنتاغون باتريك رايدر، في بيان، أنه سيتم نشر مدمرات إضافية للدفاع الصاروخي الباليستي، وأسطول مقاتلات، وطائرات تزود بالوقود، وأخرى هجومية من طراز "بي 52" بعيدة المدى في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن تلك الخطوة تهدف إلى حماية القوات الأمريكية والدفاع عن إسرائيل والوفاء بالتزامات واشنطن تجاه المنطقة والمتعلقة بـ"خفض التوتر من خلال الردع والدبلوماسية".


وأشار البيان إلى أن هذه القوات ستبدأ الوصول في ديسمبر/ كانون الأول المقبل على متن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" المستعدة للتوجه إلى المنطقة.

واعتبر أن هذه التحركات تثبت قدرة الولايات المتحدة على الانتشار في العالم خلال وقت قصير "لمواجهة تهديدات الأمن القومي الناشئة".


وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الولايات المتحدة نشرت في إسرائيل منظومة "ثاد" المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى تحسبا لتهديدات إيران.-(وكالات)

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