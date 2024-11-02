الولايات المتحدة تعتزم نشر قاذفات بي 52 في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، السبت، عزمها نشر قوات عسكرية إضافية في منطقة الشرق الأوسط، تشمل قاذفات "بي 52" الاستراتيجية بعيدة المدى.
وذكر متحدث البنتاغون باتريك رايدر، في بيان، أنه سيتم نشر مدمرات إضافية للدفاع الصاروخي الباليستي، وأسطول مقاتلات، وطائرات تزود بالوقود، وأخرى هجومية من طراز "بي 52" بعيدة المدى في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن تلك الخطوة تهدف إلى حماية القوات الأمريكية والدفاع عن إسرائيل والوفاء بالتزامات واشنطن تجاه المنطقة والمتعلقة بـ"خفض التوتر من خلال الردع والدبلوماسية".
وأشار البيان إلى أن هذه القوات ستبدأ الوصول في ديسمبر/ كانون الأول المقبل على متن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" المستعدة للتوجه إلى المنطقة.
واعتبر أن هذه التحركات تثبت قدرة الولايات المتحدة على الانتشار في العالم خلال وقت قصير "لمواجهة تهديدات الأمن القومي الناشئة".
وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الولايات المتحدة نشرت في إسرائيل منظومة "ثاد" المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى تحسبا لتهديدات إيران.-(وكالات)
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