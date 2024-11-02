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الصين تمنح 9 دول جديدة الإعفاء من التأشيرة لدخول أراضيها

11/2/2024 2:30:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت الصين، يوم أمس الجمعة، أنها قررت منح معاملة الإعفاء من التأشيرة لتسع دول أخرى، من أجل تشجيع السفر عبر الحدود بشكل أكبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي، إن "الصين ستمدد سياسة الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية من الدول التالية: سلوفاكيا، والنرويج، وفنلندا، والدنمارك، وأيسلندا، وأندورا، وموناكو، وليختنشتاين، وكوريا الجنوبية، على أساس تجريبي".


ووفقا للين، فإنه في الفترة من 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025، سيتم إعفاء حاملي جوازات السفر العادية من هذه الدول التسع من تأشيرات الدخول إلى الصين، وفي إمكانهم البقاء لمدة لا تزيد عن 15 يوما، لأغراض العمل والسياحة، والزيارات العائلية والعبور (الترانزيت)".

وتهدف خطة الصين السريعة في الإعفاء من التأشيرة، هو التوسع في إلى تعزيز السياحة على أرضها.

وبعد إضافة النرويج إلى قائمة الدول المعفاة من التأشيرة في الصين، في وقت سابق من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، تم إدراج 4 دول أوروبية أخرى، هي قبرص واليونان والبرتغال وسلوفينيا.


وفي شهر يوليو/ تموز 2024، مُنح السياح من بولندا وأستراليا ونيوزيلندا أيضا، دخولا غير مقيد إلى الصين حتى نهاية عام 2025. سبوتنيك

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