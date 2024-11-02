ماكرون يعترف بقتل فرنسا أحد كبار ثورة الجزائر

في حين تمر العلاقات الجزائرية - الفرنسية بحالة جمود تام؛ بسبب خلافات مرتبطة جزئياً بالاستعمار، فإن الرئيس إيمانويل أعلن، أمس (الجمعة)، اعتراف فرنسا بقتل العربي بن مهيدي، أحد كبار ثورة الجزائر (1954-1962)، بعد أن كانت الرواية الرسمية السائدة منذ عشرات السنين أنه ((انتحر)) بعد اعتقاله سنة 1957.



وأكدت الرئاسة الفرنسية في بيان أن رئيس الجمهورية ((اعترف اليوم بأن العربي بن مهيدي، البطل الوطني بالنسبة للجزائر، وأحد القادة الستة لجبهة التحرير الوطني الذين فجروا ثورة (فاتح نوفمبر 1954)، قتل من طرف عسكريين فرنسيين كانوا تحت قيادة الجنرال بول أوساريس)).



وكان العربي بن مهيدي أحد 6 مناضلين فجَّروا الثورة، بسبب قناعتهم الراسخة يومها بأن ((فرنسا لا تفهم إلا لغة السلاح)).



وقال عنه الجنرال الفرنسي، مارسيل بيجار: ((لو أن لي ثلة من أمثال العربي بن مهيدي لغزوت العالم))، وكان يشير يومها إلى صموده أثناء التعذيب، الذي تعرض له قبل إعدامه شنقاً.



وضمن سلسلة ((الاعترافات)) بجرائم الاستعمار، قدم الرئيس إيمانويل ماكرون، في 13 سبتمبر (أيلول) 2018، اعترافاً مهماً من ((أجل الحقيقة التاريخية))، في تقدير باحثين جزائريين في تاريخ الاستعمار الفرنسي، يخص خطف وقتل -تحت التعذيب- الناشط الفرنسي اليساري من أجل استقلال الجزائر، موريس أودان، عام 1957.



وفي الثالث من مارس (آذار) 2021، قدم ماكرون اعترافاً بمسؤولية الجيش الاستعماري الفرنسي عن تعذيب وقتل المحامي والمناضل الجزائري علي بومنجل عام 1957، في حين كانت الرواية الفرنسية السائدة منذ عشرات السنين أن بومنجل ((مات بعد أن قفز من طابق مرتفع))، حيث كانت الشرطة الفرنسية تستجوبه في مكاتبها بالعاصمة.



وندد ماكرون في 16 أكتوبر(تشرين الأول) 2021 بحملة دموية شنتها الشرطة على المتظاهرين الجزائريين في باريس عام 1961، ووصفها بأنها ((جريمة لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية))، وكان ذلك أقوى اعتراف من رئيس فرنسي بمذبحة ألقيت خلالها جثث كثيرة في نهر السين.



وتعد هذه الخطوة الجديدة من جانب الرئاسة الفرنسية في ((مسألة الذاكرة))، بمثابة دعوة للتهدئة مع الجزائر، بعد ((العاصفة)) التي ضربت العلاقات الثنائية، نهاية يوليو (تموز) الماضي، عندما احتجت الجزائر بشدة على إعلان ((الإليزيه)) دعم باريس خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، وزادت على ذلك بسحب سفيرها، وأوقفت استيراد القمح من فرنسا.-(وكالات)