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تسريبات: مدير سي آي إيه زار مقديشو سرا الخميس الماضي

11/2/2024 2:30:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كشف موقع الصومال الجديد اليوم السبت عن قيام مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ويليام بيرنز أول أمس الخميس بزيارة سرية إلى العاصمة مقديشو.


والتقى بيرنز بالرئيس حسن شيخ محمود، ومعه مدير وكالة المخابرات والأمن الوطني بالصومال عبد الله سنبلوشي. وناقش الجانبان خلال اللقاء تعزيز الشراكة بين الصومال والولايات المتحدة، والتعاون الاستخباراتي.


ووفق هذه التسريبات، تناول اللقاء أيضا إستراتيجيات مكافحة الإرهاب، والتوترات القائمة في منطقة القرن الأفريقي.


وتعدّ هذه الزيارة هي الثانية من نوعها التي يقوم بها بيرنز إلى الصومال خلال هذا العام، إذ سبق أن زار مقديشو في يناير/كانون الثاني الماضي "بعد عملية للقوات الأميركية لاعتراض شحنة أسلحة إيرانية قبالة السواحل الصومالية".


وأكد الرئيس حسن شيخ محمود والمسؤول الأميركي على أهمية التعاون في القضايا الحاسمة للسلام والأمن، وشددا على التزامهما بتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.


وتأتي هذه الزيارة وسط استمرار توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال على خلفية اعتراف أديس أبابا باستقلال إقليم أرض الصومال عن مقديشو، مقابل السماح لها بالوصول إلى ميناء على خليج عدن.

رويترز

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