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إنزال إسرائيلي شمال لبنان واختطاف قبطان (فيديو)

11/2/2024 2:30:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أفادت تقارير اليوم السبت، أن قوة كوماندوز إسرائيلية نفذت عملية إنزال بحري في منطقة البترون شمال لبنان فجر اليوم.


وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن نحو 25 عنصرا نفذوا الإنزال واختطفوا شخصا من أحد الشاليهات، يدعى عماد أمهز كان بمفرده.


واختلفت الروايات بشأن هويته حيث قالت تقارير إنه أحد القوة البحرية لحزب الله، فيما أشارت أخرى إلى أنه ضابط في البحرية اللبنانية.


وفتحت الأجهزة الأمنية اللبنانية تحقيقا في الحادث كون البحرية الألمانية ضمن قوة اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة تتولى مراقبة سواحل لبنان ما يشير إلى فرضية تعاون القوة الألمانية مع الكوماندوز الإسرائيلي.


من جهته، قال وزير الأشغال والنقل اللبناني علي حمية، إن أمهز الشخص المختطف في البترون؛ قبطان بحري يتابع دراسته في معهد العلوم البحرية التابع للوزارة.
وأضاف حمية إن "ما ورد في الفيديو المتداول صحيح كما أن الأجهزة الأمنية تقوم بالتحقيقات اللازمة".


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