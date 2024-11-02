إنزال إسرائيلي شمال لبنان واختطاف قبطان (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت تقارير اليوم السبت، أن قوة كوماندوز إسرائيلية نفذت عملية إنزال بحري في منطقة البترون شمال لبنان فجر اليوم.
وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن نحو 25 عنصرا نفذوا الإنزال واختطفوا شخصا من أحد الشاليهات، يدعى عماد أمهز كان بمفرده.
واختلفت الروايات بشأن هويته حيث قالت تقارير إنه أحد القوة البحرية لحزب الله، فيما أشارت أخرى إلى أنه ضابط في البحرية اللبنانية.
وفتحت الأجهزة الأمنية اللبنانية تحقيقا في الحادث كون البحرية الألمانية ضمن قوة اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة تتولى مراقبة سواحل لبنان ما يشير إلى فرضية تعاون القوة الألمانية مع الكوماندوز الإسرائيلي.
من جهته، قال وزير الأشغال والنقل اللبناني علي حمية، إن أمهز الشخص المختطف في البترون؛ قبطان بحري يتابع دراسته في معهد العلوم البحرية التابع للوزارة.
وأضاف حمية إن "ما ورد في الفيديو المتداول صحيح كما أن الأجهزة الأمنية تقوم بالتحقيقات اللازمة".
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