ميدفيديف: روسيا ستستخدم الأسلحة النووية إذا تعرض وجودها للتهديد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت وكالة ((تاس)) الروسية للأنباء عن دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس
الأمن الذي شغل في السابق منصب رئيس روسيا، قوله اليوم السبت إن الولايات
المتحدة تخطئ إذا اعتقدت أن موسكو لن تستخدم الأسلحة النووية في حال تعرُّض
وجودها للتهديد.
وفي مقابلة مع قناة ((روسيا اليوم)) أوردت مقتطفات منها وكالة ((رويترز))،
قال ميدفيديف إنه لسبب ما يعتقد الأميركيون أن ((الروس لن يتجاوزوا خطاً
معيناً)). وأضاف: ((إنهم مخطئون. إذا تعلق الأمر بوجود دولتنا، وهو ما قاله
رئيس بلادنا مراراً وتكراراً، وأقوله أنا، وقاله آخرون، فمن الطبيعي أننا
ببساطة لن يكون لدينا أي خيار. كل شخص يتولى منصب رئيس دولة نووية، يتحمل
في الأساس هذا الالتزام: الدفاع عن البلاد حتى النهاية. وهذا ينطبق أيضاً
على الاتحاد الروسي)).
ورأى أن ((المؤسسة السياسية الحالية، سواء في الولايات المتحدة أو في
أوروبا، تفتقر في هذه المسألة إلى البصيرة والذكاء اللذين كانا يتمتع بهما،
على سبيل المثال، (وزير الخارجية الأميركي السابق هنري) كيسنجر)) الذي رحل
في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.- وكالات
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