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ميدفيديف: روسيا ستستخدم الأسلحة النووية إذا تعرض وجودها للتهديد

11/2/2024 2:30:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نقلت وكالة ((تاس)) الروسية للأنباء عن دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الذي شغل في السابق منصب رئيس روسيا، قوله اليوم السبت إن الولايات المتحدة تخطئ إذا اعتقدت أن موسكو لن تستخدم الأسلحة النووية في حال تعرُّض وجودها للتهديد.

وفي مقابلة مع قناة ((روسيا اليوم)) أوردت مقتطفات منها وكالة ((رويترز))، قال ميدفيديف إنه لسبب ما يعتقد الأميركيون أن ((الروس لن يتجاوزوا خطاً معيناً)). وأضاف: ((إنهم مخطئون. إذا تعلق الأمر بوجود دولتنا، وهو ما قاله رئيس بلادنا مراراً وتكراراً، وأقوله أنا، وقاله آخرون، فمن الطبيعي أننا ببساطة لن يكون لدينا أي خيار. كل شخص يتولى منصب رئيس دولة نووية، يتحمل في الأساس هذا الالتزام: الدفاع عن البلاد حتى النهاية. وهذا ينطبق أيضاً على الاتحاد الروسي)).


ورأى أن ((المؤسسة السياسية الحالية، سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا، تفتقر في هذه المسألة إلى البصيرة والذكاء اللذين كانا يتمتع بهما، على سبيل المثال، (وزير الخارجية الأميركي السابق هنري) كيسنجر)) الذي رحل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.- وكالات

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