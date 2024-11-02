جوليا روبرتس تنضم لداعمي هاريس من المشاهير

أثار إعلان للممثلة الأميركية جوليا روبرتس تشجع فيه النساء على إخفاء أصواتهن عن أزواجهن غضباً بين الجمهوريين.



تقول الممثلة في الفيديو، الذي يشجع النساء على الإدلاء بأصواتهن لصالح كامالا هاريس: ((تذكروا، ما يحدث في المقصورة، يبقى في المقصورة))، في إشارة إلى مكان الاقتراع في الانتخابات الأميركية.



وفي إعلان مدته 30 ثانية من بطولة روبرتس، زوجان كانا في مركز اقتراع عندما قال رجل لشريكته، بعد التصويت على الأرجح، ((دورك يا عزيزي)).



وشوهدت المرأة، التي ترتدي قبعة عليها العلم الأميركي، وهي تسير إلى حجرة التصويت الخاصة بها حيث تزن التصويت بين نائبة الرئيس هاريس والرئيس السابق ترمب.



تنظر إلى امرأة أخرى تصوت أمامها ويتبادل الاثنان النظرات، قبل وضع علامة اقتراعها لهاريس، وفق صحيفة ((تلغراف)) البريطانية.



وتضيف روبرتس: ((في المكان الوحيد في أميركا حيث لا تزال المرأة تتمتع بحق الاختيار، يمكنك التصويت بأي طريقة تريدها. ولن يعرف أحد أبداً)).





ووصف المحافظون الإعلان بأنه ((مقزز)) حيث اقترح مقدم قناة ((فوكس نيوز)) جيسي واترز أن السرية تعادل الكذب على الزوج، فيما سخر آخرون من فكرة أن النساء بحاجة إلى التذكير بقوة تصويتهن.



ووصفت شيريل تشوملي، كاتبة عمود في صحيفة ((واشنطن تايمز))، الإعلان بأنه ((أكثر من متعالٍ)). وكتبت: ((لكن من ناحية أخرى، فإن القصة تلعب مباشرة على كيفية نظر الديمقراطيين إلى النساء اللاتي يجرؤن على التصويت للمحافظين)).

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن سباق البيت الأبيض سوف يتحدد من خلال فجوة واسعة بين الجنسين تاريخياً.



في الأسبوع الماضي، قالت ميشيل أوباما للناخبات: ((في أسرة من الرجال الذين لا يستمعون إليك... صوتك هو مسألة خاصة)).

كما حثت ليز تشيني، عضو الكونغرس السابقة رفيعة المستوى من الحزب الجمهوري والتي أيدت هاريس، النساء المائلات إلى الحزب الجمهوري على ((التصويت (بضميرهن) وعدم الاضطرار إلى قول كلمة لأي شخص)).



في استطلاع للرأي أجرته صحيفة ((يو إس إيه توداي)) بالتعاون مع جامعة سوفولك هذا الشهر، تقدمت هاريس على دونالد ترمب بين النساء بنسبة 53 في المائة مقابل 36 في المائة. وكان الجمهوريون متقدمين بين الرجال بنسبة 53 في المائة مقابل 37 في المائة.



وتواصل هاريس البالغة 60 عاماً وترمب البالغ 78 عاماً دونما هوادة حملتهما حتى اليوم الأخير. فمساء الاثنين ستزور فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الحاسمة فيما سيكون الرئيس السابق في غراند رابيدز في ميشيغان.



وتقام الانتخابات الثلاثاء وهو يوم عمل عادي فيما أدلى 70 مليون أميركي من الآن بأصواتهم عبر البريد أو في صناديق اقتراع بشكل مبكر. إلا أن الأجواء تبقى متوترة مع بروز جدل سياسي - إعلامي شبه يومي ومخاوف من وقوع أعمال عنف بعد الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) خصوصاً إذا كانت النتيجة متقاربة جداً كما تظهر استطلاعات الرأي المختلفة.



وينتظر أن تكون المنافسة محمومة جداً في انتخابات الثلاثاء إلى حد قد لا تعرف فيه النتيجة النهائية قبل أيام عدة، وفق ((وكالة الصحافة الفرنسية)).