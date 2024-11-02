جوليا روبرتس تنضم لداعمي هاريس من المشاهير

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أثار إعلان للممثلة الأميركية جوليا روبرتس تشجع فيه النساء على إخفاء أصواتهن عن أزواجهن غضباً بين الجمهوريين.
تقول الممثلة في الفيديو، الذي يشجع النساء على الإدلاء بأصواتهن لصالح
كامالا هاريس: ((تذكروا، ما يحدث في المقصورة، يبقى في المقصورة))، في إشارة
إلى مكان الاقتراع في الانتخابات الأميركية.
وفي إعلان مدته 30 ثانية من بطولة روبرتس، زوجان كانا في مركز اقتراع
عندما قال رجل لشريكته، بعد التصويت على الأرجح، ((دورك يا عزيزي)).
وشوهدت المرأة، التي ترتدي قبعة عليها العلم الأميركي، وهي تسير إلى
حجرة التصويت الخاصة بها حيث تزن التصويت بين نائبة الرئيس هاريس والرئيس
السابق ترمب.
تنظر إلى امرأة أخرى تصوت أمامها ويتبادل الاثنان النظرات، قبل وضع علامة اقتراعها لهاريس، وفق صحيفة ((تلغراف)) البريطانية.
وتضيف روبرتس: ((في المكان الوحيد في أميركا حيث لا تزال المرأة تتمتع
بحق الاختيار، يمكنك التصويت بأي طريقة تريدها. ولن يعرف أحد أبداً)).
ووصف المحافظون الإعلان بأنه ((مقزز)) حيث اقترح مقدم قناة ((فوكس نيوز))
جيسي واترز أن السرية تعادل الكذب على الزوج، فيما سخر آخرون من فكرة أن
النساء بحاجة إلى التذكير بقوة تصويتهن.
ووصفت شيريل تشوملي، كاتبة عمود في صحيفة ((واشنطن تايمز))، الإعلان بأنه
((أكثر من متعالٍ)). وكتبت: ((لكن من ناحية أخرى، فإن القصة تلعب مباشرة على
كيفية نظر الديمقراطيين إلى النساء اللاتي يجرؤن على التصويت للمحافظين)).
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن سباق البيت الأبيض سوف يتحدد من خلال فجوة واسعة بين الجنسين تاريخياً.
في الأسبوع الماضي، قالت ميشيل أوباما للناخبات: ((في أسرة من الرجال الذين لا يستمعون إليك... صوتك هو مسألة خاصة)).
كما حثت ليز تشيني، عضو الكونغرس السابقة رفيعة المستوى من الحزب
الجمهوري والتي أيدت هاريس، النساء المائلات إلى الحزب الجمهوري على
((التصويت (بضميرهن) وعدم الاضطرار إلى قول كلمة لأي شخص)).
في استطلاع للرأي أجرته صحيفة ((يو إس إيه توداي)) بالتعاون مع جامعة
سوفولك هذا الشهر، تقدمت هاريس على دونالد ترمب بين النساء بنسبة 53 في
المائة مقابل 36 في المائة. وكان الجمهوريون متقدمين بين الرجال بنسبة 53
في المائة مقابل 37 في المائة.
وتواصل هاريس البالغة 60 عاماً وترمب البالغ 78 عاماً دونما هوادة
حملتهما حتى اليوم الأخير. فمساء الاثنين ستزور فيلادلفيا في ولاية
بنسلفانيا الحاسمة فيما سيكون الرئيس السابق في غراند رابيدز في ميشيغان.
وتقام الانتخابات الثلاثاء وهو يوم عمل عادي فيما أدلى 70 مليون أميركي
من الآن بأصواتهم عبر البريد أو في صناديق اقتراع بشكل مبكر. إلا أن
الأجواء تبقى متوترة مع بروز جدل سياسي - إعلامي شبه يومي ومخاوف من وقوع
أعمال عنف بعد الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) خصوصاً إذا كانت النتيجة
متقاربة جداً كما تظهر استطلاعات الرأي المختلفة.
وينتظر أن تكون المنافسة محمومة جداً في انتخابات الثلاثاء إلى حد قد لا
تعرف فيه النتيجة النهائية قبل أيام عدة، وفق ((وكالة الصحافة الفرنسية)).
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