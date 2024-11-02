ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,314

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 43,314 شهيدا و102,019 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023.



وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ392 على قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و192 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبينت أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، حيث إنّ إحصائية الشهداء والجرحى لا تشمل مستشفيات شمالي قطاع غزة، نتيجة حصار الاحتلال لها، وصعوبة التواصل والوصول إليها.



وأهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.