ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,314

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 43,314 شهيدا و102,019 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023.
وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ392 على قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و192 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبينت أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، حيث إنّ إحصائية الشهداء والجرحى لا تشمل مستشفيات شمالي قطاع غزة، نتيجة حصار الاحتلال لها، وصعوبة التواصل والوصول إليها.
وأهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.
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