ارتفاع الإقبال على بطاقات الهدايا بين المستهلكين السعوديين في ضوء انتشار التقنيات المبتكرة للتجارة الإلكترونية

(MENAFN
- Atteline) • توقعات بنمو قيمة سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 213.75 مليار ريال سعودي بحلول عام 2026
• YOUGotaGift تدخل في شراكة مع شركة بنده الرائدة في مجال متاجر البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط لتلبية الاحتياجات المتنامية في السوق
• من المتوقع أن يتبنى 60% من الشباب السعودي عادات استهلاكية رقمية جديدة، كاستخدام بطاقات الهدايا الإلكترونية بحلول عام 2025
المملكة العربية السعودية؛ 31 أكتوبر 2024: كشفت YOUGotaGift، الشركة الرائدة في مجال بطاقات الهدايا الإلكترونية في الشرق الأوسط، عن توقعات بوصول حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 213.75 مليار ريال سعودي بحلول عام 2026.
يشهد سوق التجارة الإلكترونية في السعودية تحولاً جذرياً بقيادة الشباب السعودي من أبناء الجيل زد وجيل الألفية، الذين يمثلون 50.9% من السكان حيث يشكلون شريحة كبيرة تتمتع بقوة شرائية كبيرة. هذا التحول نحو التسوق الرقمي مدفوع برغبتهم في تجارب تسوق مخصصة وسهلة، حيث يمكنهم مقارنة الأسعار بسهولة وإجراء عمليات الشراء في أي وقت ومن أي مكان. ومن المتوقع أن يشهد هذا النمو تسارعاً أكبر مع تبني 60% من الشباب السعودي عادات استهلاكية رقمية جديدة بحلول عام 2025، بما في ذلك استخدام بطاقات الهدايا الإلكترونية.
وفي إطار هذا التحوّل، تتبنى الشركات استراتيجيات جديدة تعتمد على البيانات لتقديم تجارب مخصصة للعملاء، حيث تحولت بطاقات الهدايا الرقمية من حلول عامة إلى أدوات تفاعل مخصصة بدقة. من خلال توفير خيارات هدايا مصممة خصيصًا، تستطيع الشركات تلبية احتياجات عملائها بدقة، مما يعزز تجربة التسوق بشكل عام. وتستقطب هذه التجارب المنسقة فئة الشباب، لا سيما أبناء الجيل زد وجيل الألفية، نظراً لمرونتها وانسجامها مع تفضيلاتهم المتنوعة. يعتبر هذا التركيز على التخصيص عامل حاسمًا للشركات التي تسعى إلى بناء علاقات أقوى مع هذه الفئة الشابة من المستهلكين الذين يتمتعون بوعي رقمي عالٍ
وتتجه العلامات التجارية في المملكة إلى تلبية تطلعات الشباب المتزايدة للتجارب الرقمية المخصصة، بما يتماشى مع الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية 2030 لتنويع اقتصادها وتسريع التحول الرقمي. ويظهر ذلك جلياً في الارتفاع الكبير في الطلب على حلول الهدايا الرقمية، مما يشير نحو التوجه لنمط حياة رقمي أوسع[.
وانطلاقًا من توجهات السوق الأخيرة أعلنت شركة YOUGotaGift عن شراكة استراتيجية جديدة مع بنده إحدى أهم سلاسل البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط وأكبر سلسلة متاجر تجزئة في المملكة العربية السعودية. تأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام YOUGotaGift بقطاع بطاقات الهدايا في المملكة، حيث تسعى لتوسيع نطاق خدماتها لتشمل شبكة توزيع أوسع.
توسعت YOUGotaGift لتشمل شراكات مع علامات تجارية رائدة مثل إكسترا الرائدة في مجال الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية، وسلام شركة الاتصالات المتكاملة، رواد السوق السعودي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. بالإضافة إلى جيوردانو العلامة التجارية العالمية في مجال الأزياء والإكسسوارات.
من خلال هذه الشراكات الاستراتيجية، تستثمر شركة YOUGotaGift تقنياتها وخبراتها الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإدارة عمليات إصدار بطاقات الهدايا لشركائها، وذلك لتلبية الطلب المتزايد في السوق السعودي.
تهدف هذه الشراكات لخلق تجربة تسوق سلسة ومرنة، تواكب النمو الرقمي المتطور في المملكة. من خلال دمج بطاقات الهدايا الرقمية في برامج الولاء والتطبيقات الذكية، تتماشى هذه الشراكات في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف لبناء اقتصاد رقمي متقدم. ويعكس هذا التوجه تزايد تفضيل المستهلكين السعوديين، خاصة الشباب، للراحة والمرونة أثناء تسوقهم.
تؤكد مشاركة YOUGotaGift في معرض سيملس التزام الشركة بالابتكار والنمو في مجال التجارة الإلكترونية. ومع احتفال الشركة بعامها الحادية عشرة، نتطلع للإعلان عن العديد من المبادرات الجديدة في الأشهر المقبلة.
-انتهى-
تعد YOUGotaGift الشركة الرائدة في سوق بطاقات الهدايا الإلكترونية، والشريك المفضل للمستهلكين والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعمل الشركة على تحويل البطاقات مسبقة الدفع إلى عملة معتمدة عبر الهدايا والحوافز والمدفوعات، بهدف توسيع قاعدة العملاء وزيادة مستويات المشاركة والولاء. وتركز YOUGotaGift على توفير قيمة مميزة، وتقدم تجارب فريدة للمستهلكين وحوافز وحلولاً تجارية لشبكة تضم أكثر من 1000 علامة تجارية وأكثر من 2500 شركة، بما في ذلك أكثر من 50 برنامج ولاء رئيسي.
رابط الموقع الإلكتروني:
باللغة الإنجليزية -
باللغة العربية - /ar/
Adnan Wahidi I Sarah Kanji
055 968 8297 I 058 599 0089
MENAFN02112024006284014322ID1108844202