"سنقل فيو" تستعرض حلولها المبتكرة للمصرفية المفتوحة في معرض "سيملس السعودية 2024"

(MENAFN
- Redhill) الرياض، أكتوبر 2024 – أعلنت شركة "سنقل فيو"، الشركة الرائدة في مجال التقنية المالية والخدمات المصرفية المفتوحة، عن مشاركتها في مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية 2024" الذي أقيم في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر. وقدمت الشركة خلال المؤتمر أحدث الحلول المصرفية المفتوحة التي طورتها "سنقل فيو" في إطار التزامها بتعزيز الابتكار في مجال التجارة الرقمية.
وخلال المؤتمر، أعلنت "سنقل فيو" عن إطلاق مجموعة من الشراكات الاستراتيجية الجديدة مع كبرى الشركات في المملكة العربية السعودية، أبرزها "صيدليات الدواء" و"ليندو السعودية"، وتهدف "سنقل فيو" من هذه الشراكات إلى تمكين شركائها من استخدام منصة "سنقل فيو" المبتكرة لتعزيز إدارة عملياتهم المالية، مما يساهم في دفع عجلة التحول الرقمي في قطاعي الرعاية الصحية والتمويل. كما تعكس هذه الشراكات تأثير "سنقل فيو" المتزايد في القطاع المالي والتزامها بدعم الابتكار الرقمي.
وفي هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة "سنقل فيو"، عبد الرحمن العريفي، قائلاً: "تؤكد هذه الشراكات حرصنا الدائم على إعادة تعريف الخدمات المالية في المملكة. من خلال استثمار قوة التقنية المالية، لا نسعى فقط إلى تغيير المشهد المالي، بل أيضًا إلى تمهيد الطريق لمستقبل رقمي أكثر ابتكارًا وشمولية". كما شارك العريفي في حلقة نقاشية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر سيملس السعودية 2024، تحدث فيها عن رحلة المملكة في تحويل رؤية الخدمات المصرفية المفتوحة إلى واقع، مسلطًا الضوء على دورها في دفع عجلة التطور المالي.
واستحوذ يوجين ويليامز رئيس قسم المنتجات في "سنقل فيو" على أسماع الجاضرين في كلمته حول "لماذا يجب أن نهتم بخدمة بدء المدفوعات في المصرفية المفتوحة"، مسلطًا الضوء على أهمية هذه الخدمة وكيف يمكن للشركات الاستفادة منها.
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