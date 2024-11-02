استضافت "ذا جرين بلانيت دبي" و "إنستاشوب" أطفال "مؤسسة الجليلة" لتجربة فعالية "المستكشفون الصغار" ليومٍ واحد

(MENAFN
- Current Global) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 31 أكتوبر 2024: أعلنت "ذا جرين بلانيت دبي" الغابة الاستوائية الداخلية الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، مؤخراً عن استضافتها أكثر من 25 طفلاً تابعين لمؤسسة الجليلة، بصحبة آبائهم ومقدمي الرعاية، لاستكشاف روائع "المخيم الصيفي للأطفال" المُقام خلال فترة الصيف، بدعم من "إنستاشوب".
كجزء من فعالية "المخيم الصيفي للأطفال" شارك أطفال مؤسسة الجليلة ممن تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 14 عاماً، من المنضوين تحت العديد من البرامج والتي تتضمن برنامج "تآلف" لتمكين أصحاب الهمم، وبرنامج "عاوِن" المتخصص في دعم العلاج للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، في العديد من الأنشطة والفعاليات التي يتضمنها المخيم الصيفي للأطفال، بما في ذلك غرس البذور وعروض الدمى والألعاب التفاعلية التي تضمنت الحصول على عددٍ من الجوائز، فضلاً عن الفنون والحرف اليدوية والتفاعل مع مختلف الحيوانات التي تضمها القبة البيولوجية ومنها حيوانات الكسلان والسناجب الطائرة والزواحف والطيور وغيرها من الأنواع، إذ حظي الصغار خلال زيارتهم بتجربة استثنائية تعرفوا من خلالها إلى أسرار الطبيعة والنباتات المختلفة والبيئات الطبيعية.
وقدمت ذا جرين بلانيت دبي بالشراكة مع "إنستاشوب" مجموعة من الهدايا لطلبة مؤسسة الجليلة، والتي تضمنت صناديق مليئة بالألعاب الناعمة والهدايا التذكارية الخاصة بالمخيم الصيفي للأطفال لتخليد ذكرى مُغامرتهم في قلب القبة البيولوجية ذات الطوابق الأربعة التي تحتضن أكثر من 3000 نوعاً من الحيوانات والنباتات، والتي تَعرّف فيها المستكشفون الصغار على أسرار الطبيعة والحيوانات ضمن بيئة علاجية هادئة.
وكجزء من التزام مجموعة دبي القابضة للترفيه بمسؤوليتها المجتمعية، تهدف ذا جرين بلانيت دبي إلى توفير بيئة ترفيهية وتعليمية تُعزز من جهود التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والاستدامة. ويعكس استقبال ذا جرين بلانيت دبي أطفال مؤسسة الجليلة، اهتمامها البالغ بتوفير برامج تعليمية تُعزز فضول الصغار وحماسهم تجاه الطبيعة ضمن بيئة آمنة ومريحة.
تعد مؤسسة الجليلة منظمة عالمية غير ربحية للرعاية الصحية تكرِّس جهودها للارتقاء بحياة الناس وإشعال جذوة الأمل في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي.
وفي تعليقه على الشراكة، قال نيكوال كاباركابا، الرئيس التنفيذي لإنستاشوب: "نحن سعداء بجمع شريكنا الخيري المحترم، مؤسسة الجليلة، مع فريق ذا جرين بلانيت دبي في مخيم الصيفي للأطفال لهذا العام. في إنستاشوب، نحن ملتزمون بإحداث تأثير إيجابي في مجتمعنا من خلال التعاون مع منظمات تشاركنا نفس الرؤية." وأضاف نيكولا: "تمامًا كما نربط مستخدمينا بالمحلات التي يحبونها ويثقون بها، نحن ملتزمون أيضًا بتشبيك شركائنا من قطاعات مختلفة بهدف تعزيز مجتمع ملهم للتعاون والعطاء بين مؤسساته وأفراده.
وتماشياً مع التزامها بخلق بيئة تعليمية وترفيهية متكاملة تناسب جميع الأعمار والفئات، حصدت ذا جرين بلانيت دبي عام 2023 شهادة اعتماد "مركز التوحد المعتمد™" من المجلس الدولي للاعتماد ومعايير التعليم المستمر IBCCES، لتكون أول الحاصلين على هذا الاعتماد الدولي المرموق على مستوى دبي، ضمن فئتي المتنزهات والوجهات الترفيهية المغلقة.
للمزيد من المعلومات حول ذا جرين بلانيت دبي يرجى زيارة الموقع الالكتروني ، ومتابعة حسابات "ذا جرين بلانيت دبي" على منصات التواصل الاجتماعي:
أنستاجرام: @TheGreenPlanetDubai
فيسبوك: @TheGreenPlanetDubai
MENAFN02112024007218016774ID1108844192
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.