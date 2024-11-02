موشنجيت™ دبي يعلن تمديد فترة فعاليات "ليالي الرعب" استجابةً للإقبال الكبير من الزوار

(MENAFN
- Current Global) الإمارات العربية المتحدة، 31 أكتوبر 4220: أعلن موشنجيت™ دبي، أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود في الشرق الأوسط، عن تمديد فعاليات "ليالي الرعب" لفترة محدودة بسبب الطلب والإقبال الواسعين من الضيوف. سيتم اختتام الفعالية في 10 نوفمبر، مما يمنح الزوار فرصة أخيرة لتجربة أجواء الهالوين الفريدة في المتنزه.
تمثل هذه الفترة الممددة فرصة أخيرة للضيوف لاستكشاف خمس متاهات رعب مثيرة، حيث سيواجهون تحديات شيقة وأجواء مرعبة تتنوع ما بين الفخاخ المخيفة والمغامرات التي تحبس الأنفاس. بالإضافة إلى المتاهات، يمكن للضيوف الاستمتاع بتجارب عائلية فريدة، مما يجعل هذه الفعالية تجربة لا تُنسى لجميع أفراد العائلة. ومنها متاهة SAW التي سيكون فيها على الضيوف إيجاد طريقهم عبر فخاخ Jigsaw المخيفة.
لعشاق التجارب العائلية، ستستمر فعاليات مثل "حكايات مع السنافر" في قرية السنافر، وعروض سلسلة "ترانسلفانيا مانيا"، بمشاركة الشخصيات المحبوبة مثل "دراك"، "مافيس" و"جوني"، بالإضافة إلى عروض "سيرك الفامباير" الشيقة.
مع اقتراب نهاية "ليالي الرعب"، يدعو موشنجيت™ دبي زواره لاستغلال هذه الفرصة الأخيرة للاستمتاع بالتجارب الاستثنائية التي تقدمها الفعالية.
للمزيد من المعلومات حول فعاليات "ليالي الرعب"، يرجى زيارة الموقع الالكتروني لموشنجيت™ دبي: أو الاتصال بالرقم 800-AMAZING (2629464).
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