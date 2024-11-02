سلطان بن طحنون : علم الإمارات تجسيد لطموحات شعبنا، وقوة وحدتنا

(MENAFN
- Iris media
Press Services) أبوظبي: أكّد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب "فخر الوطن" على أن يوم العلم الذي يُحتفى به في الثالث من نوفمبر كل عام، يُجسّد الوحدة والهوية الوطنية والإنجازات التي حقّقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبهذه المناسبة الوطنية أوضح معاليه: "يُجسّد علم الإمارات طموحات شعبنا، وقوة وحدتنا، وإرث الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصلت تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".
وأضاف معاليه: "يوم العلم ليس مجرد فعالية سنوية، بل فرصة نُجدّد فيها التزامنا بالقيم والمبادئ التي تمثل دولتنا. إنه يوم نتأمل فيه مسؤوليتنا المشتركة في حماية مُنجزات الوطن الغالي والبناء عليها بسواعد كل مواطن ومقيم يعيش على هذه الأرض الطيبة".
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