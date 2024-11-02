34 مصنع أدوية بالأردن تعمل على تصنيع قرابة 8977 صنفا دوائيا محليا

MENAFN - Khaberni) خبرني -وصل عدد الأدوية في الأردن إلى 34 مصنعا تعمل على أكثر من 8977 صنفا دوائيا محليا مسجلا، وفقا للمدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات.

وقال مهيدات، السبت، في تصريحات متلفزة لفضائية "المملكة"، إنّ مصانع الأدوية الأردنية تصدّر أدوية إلى قرابة 78 سوقا عالمية.

وأضاف أن الصناعات الدوائية في الأردن تغطي قرابة 52% من الاحتياجات المحلية في المقابل 48% يتم استيرادها.