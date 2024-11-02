34 مصنع أدوية بالأردن تعمل على تصنيع قرابة 8977 صنفا دوائيا محليا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
وصل عدد مصانع
الأدوية في الأردن إلى 34 مصنعا تعمل على تصنيع
أكثر من 8977 صنفا دوائيا محليا مسجلا، وفقا للمدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات.
وقال مهيدات، السبت، في تصريحات متلفزة لفضائية "المملكة"، إنّ مصانع الأدوية الأردنية تصدّر أدوية إلى قرابة 78 سوقا عالمية.
وأضاف أن الصناعات الدوائية في الأردن تغطي قرابة 52% من الاحتياجات المحلية في المقابل 48% يتم استيرادها.
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