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34 مصنع أدوية بالأردن تعمل على تصنيع قرابة 8977 صنفا دوائيا محليا

11/2/2024 9:21:43 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
وصل عدد مصانع الأدوية في الأردن إلى 34 مصنعا تعمل على تصنيع أكثر من 8977 صنفا دوائيا محليا مسجلا، وفقا للمدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات.

وقال مهيدات، السبت، في تصريحات متلفزة لفضائية "المملكة"، إنّ مصانع الأدوية الأردنية تصدّر أدوية إلى قرابة 78 سوقا عالمية.

وأضاف أن الصناعات الدوائية في الأردن تغطي قرابة 52% من الاحتياجات المحلية في المقابل 48% يتم استيرادها.

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