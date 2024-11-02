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إسرائيل تقترب من إنهاء المرحلة المكثفة من العملية البرية بلبنان

11/2/2024 7:09:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يقترب من نهاية المرحلة الأولى من عمليته البرية في جنوب لبنان، بعد شهر على انطلاقها.

وقالت الهيئة في تقرير نقلا عن مصادر بجيش الاحتلال إن الجيش يخطط لإنهاء المرحلة المكثفة للعملية التي حققت "إنجازات، أبرزها اكتشاف بنى تحتية تابعة لحزب الله وتدمير مخابئ أسلحة وأسر عناصر من الحزب يوفرون معلومات استخباراتية"، وفق مصادر عسكرية إسرائيلية.

وأشارت إلى بدء
تسريح الآلاف من قواتها النظامية والاحتياطية لاستراحة مؤقتة، مع بدء التخطيط لإعادة انتشار القوات على طول الحدود اللبنانية، وسط محادثات لوقف إطلاق النار برعاية الولايات المتحدة، التي تتوسط في التوصل إلى تسوية سياسية بين إسرائيل والحكومة اللبنانية.

وصرح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، عقب لقائه مع قائد القوات الدولية في جنوب لبنان، أرولدو لازارو، بأن المؤشرات الدبلوماسية وتطورات التصعيد الميداني تعكس "تعنت" إسرائيل ورفضها الحلول الدبلوماسية، مع الإصرار على العمليات العسكرية.

من جانب آخر، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بمقتل 37 جنديا وضابطا إسرائيليا خلال المواجهات مع حزب الله في جنوب لبنان وعلى الحدود الشمالية الشهر الماضي.

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