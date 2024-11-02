الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة بينهم طفل

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، منذ يوم أمس، واليوم السبت، 20 مواطناعلى الأقل من الضّفة، بينهم طفل، وأسرى سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ورام الله، ونابلس، وقلقيلية، وأريحا، وبيت لحم، رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، إضافة إلى عمليات التحقيق الميداني.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألف و500 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.

علماً أنّ قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.



يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.