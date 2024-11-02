9 خطوات لثبات كحل عينيك طوال اليوم

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- Khaberni) خبرني - هل تعانين من ذوبان الكحل وتلطيخه لعيونك بعد فترة قصيرة من وضعه؟ هل تبحثين عن حل سحري لثبات مكياج عينيك طوال اليوم؟ إذاً، هذا المقال لكِ! سنساعدكِ في اكتشاف 9 خطوات بسيطة وفعالة لضمان ثبات كحل عينيك حتى في الأجواء الحارة أو عند البكاء....
اختيار الكحل المناسب: ابحثي عن أقلام كحل مقاومة للماء والدهون، ويفضل أن تكون ذات تركيبة كريمية.
تهيئة الجفن: قبل وضع الكحل، تأكدي من نظافة جفنك وجفافه تمامًا. يمكنك استخدام برايمر عيون لتهيئة الجفن وزيادة ثبات المكياج.
طبقة رقيقة: ضعي طبقة رقيقة من الكحل، ثم انتظري لبضع ثوان قبل إضافة طبقة أخرى إذا كنتِ ترغبين في لون أكثر كثافة.
البودرة الشفافة: بعد وضع الكحل مباشرة، ضعي طبقة رقيقة من البودرة الشفافة على الجفن لتثبيت اللون ومنع تلطخه.
ظلال العيون: استخدمي ظلال عيون بنفس لون الكحل أو بلون قريب منه، ووزعيها على طول خط الرموش لتثبيت الكحل وإضافة لمسة جمالية.
الآيلاينر السائل: يمكنك استخدام الآيلاينر السائل فوق الكحل لتثبيته وإضافة خط أكثر دقة.
تجنبي فرك العينين: حاولي تجنب فرك عينيك قدر الإمكان، خاصة بعد وضع المكياج.
أدوات نظيفة: تأكدي من نظافة الفرش والأدوات التي تستخدمينها لتطبيق المكياج.
مزيل مكياج لطيف: عند إزالة المكياج، استخدمي مزيل مكياج عيون لطيف وخالٍ من الزيوت.
نصائح إضافية:
اختبري الكحل قبل الشراء: جربي الكحل على ظهر يدك للتأكد من ثباته وقوامه.
تجديدي المكياج: إذا كنتِ ستقضين يومًا طويلاً، احملي معك قلم كحل صغير لتجديد المكياج عند الحاجة.
استخدمي مثبت المكياج: يمكنك استخدام مثبت مكياج برذاذ لضمان ثبات المكياج الكامل طوال اليوم.
باتباع هذه النصائح، ستتمكنين من الحصول على كحل عيون ثابت لا يذوب طوال اليوم، مما يمنحكِ الثقة بالنفس والإطلالة المثالية في أي مناسبة.
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