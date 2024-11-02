9 خطوات لثبات كحل عينيك طوال اليوم

MENAFN - Khaberni) خبرني - هل تعانين من ذوبان الكحل وتلطيخه لعيونك بعد فترة قصيرة من وضعه؟ هل تبحثين عن حل سحري لثبات مكياج عينيك طوال اليوم؟ إذاً، هذا المقال لكِ! سنساعدكِ في اكتشاف 9 خطوات بسيطة وفعالة لضمان ثبات كحل عينيك حتى في الأجواء الحارة أو عند البكاء....

اختيار الكحل المناسب: ابحثي عن أقلام كحل مقاومة للماء والدهون، ويفضل أن تكون ذات تركيبة كريمية.

تهيئة الجفن: قبل وضع الكحل، تأكدي من نظافة جفنك وجفافه تمامًا. يمكنك استخدام برايمر عيون لتهيئة الجفن وزيادة ثبات المكياج.

طبقة رقيقة: ضعي طبقة رقيقة من الكحل، ثم انتظري لبضع ثوان قبل إضافة طبقة أخرى إذا كنتِ ترغبين في لون أكثر كثافة.

البودرة الشفافة: بعد وضع الكحل مباشرة، ضعي طبقة رقيقة من البودرة الشفافة على الجفن لتثبيت اللون ومنع تلطخه.

ظلال العيون: استخدمي ظلال عيون بنفس لون الكحل أو بلون قريب منه، ووزعيها على طول خط الرموش لتثبيت الكحل وإضافة لمسة جمالية.

الآيلاينر السائل: يمكنك استخدام الآيلاينر السائل فوق الكحل لتثبيته وإضافة خط أكثر دقة.

تجنبي فرك العينين: حاولي تجنب فرك عينيك قدر الإمكان، خاصة بعد وضع المكياج.

أدوات نظيفة: تأكدي من نظافة الفرش والأدوات التي تستخدمينها لتطبيق المكياج.

مزيل مكياج لطيف: عند إزالة المكياج، استخدمي مزيل مكياج عيون لطيف وخالٍ من الزيوت.

نصائح إضافية:

اختبري الكحل قبل الشراء: جربي الكحل على ظهر يدك للتأكد من ثباته وقوامه.

تجديدي المكياج: إذا كنتِ ستقضين يومًا طويلاً، احملي معك قلم كحل صغير لتجديد المكياج عند الحاجة.

استخدمي مثبت المكياج: يمكنك استخدام مثبت مكياج برذاذ لضمان ثبات المكياج الكامل طوال اليوم.

باتباع هذه النصائح، ستتمكنين من الحصول على كحل عيون ثابت لا يذوب طوال اليوم، مما يمنحكِ الثقة بالنفس والإطلالة المثالية في أي مناسبة.