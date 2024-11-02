حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 2 - 11 (كونا) --
الثاني من نوفمبر
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1962 - انضمام دولة الكويت إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجويةالتابعة للأمم المتحدة.
2001 - الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على قرار تقدمت به الكويت باعتبار السادس من نوفمبر من كل عام يوما دوليا للاحتفال بمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية لحمايتها من تلويث آبار المياه وحرق المحاصيل وقطع الغابات وتسمم التربة وقتل الحيوانات.
2005 - انتخاب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور غانم النجار عضوا في الهيئة العامة لخبراء الأمم المتحدة ليكون أول عربي ينتخب في الهيئة.
2008 - وزارة الداخلية تستقبل أول دفعة من الشرطة النسائيةالكويتية من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة وبلغ عددهن 40 فتاة في معهد الهيئة المساندة (الشرطة النسائية).
2008 - التحالف العالمي للاتصالات التابع للأمم المتحدة يختارالمهندسة منار الحشاش سفيرة في مجال الشباب وتكنولوجياالمعلومات والاتصالات.
2013 - نادي الكويت يحقق إنجازا قياسيا على صعيد القارة الآسيوية بحصوله للمرة الثالثة في تاريخه على لقب مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقب فوزه في المباراة النهائية على نادي القادسية بهدفين دون مقابل.
2015 - انتخاب الكويت نائبا لرئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك لأول مرة منذ انطلاق أعمال المؤتمر في الأردن عام 2006.
2017 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقيتي منحة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بقيمة 659ر1 مليون دينار كويتي للإسهام في محاربة الكوليرا والجوع. (النهاية)
م ب ر / ن س ن
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