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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

11/2/2024 4:35:25 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 11 (كونا) --

الثاني من نوفمبر
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1962 - انضمام دولة الكويت إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجويةالتابعة للأمم المتحدة.
2001 - الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على قرار تقدمت به الكويت باعتبار السادس من نوفمبر من كل عام يوما دوليا للاحتفال بمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية لحمايتها من تلويث آبار المياه وحرق المحاصيل وقطع الغابات وتسمم التربة وقتل الحيوانات.
2005 - انتخاب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور غانم النجار عضوا في الهيئة العامة لخبراء الأمم المتحدة ليكون أول عربي ينتخب في الهيئة.
2008 - وزارة الداخلية تستقبل أول دفعة من الشرطة النسائيةالكويتية من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة وبلغ عددهن 40 فتاة في معهد الهيئة المساندة (الشرطة النسائية).
2008 - التحالف العالمي للاتصالات التابع للأمم المتحدة يختارالمهندسة منار الحشاش سفيرة في مجال الشباب وتكنولوجياالمعلومات والاتصالات.
2013 - نادي الكويت يحقق إنجازا قياسيا على صعيد القارة الآسيوية بحصوله للمرة الثالثة في تاريخه على لقب مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقب فوزه في المباراة النهائية على نادي القادسية بهدفين دون مقابل.
2015 - انتخاب الكويت نائبا لرئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك لأول مرة منذ انطلاق أعمال المؤتمر في الأردن عام 2006.
2017 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقيتي منحة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بقيمة 659ر1 مليون دينار كويتي للإسهام في محاربة الكوليرا والجوع. (النهاية)

م ب ر / ن س ن




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