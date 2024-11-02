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ترامب وهاريس يكثفان تحركاتهما قبل 4 أيام من الانتخابات الرئاسية الامريكية

11/2/2024 4:35:24 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 11 (كونا) -- يكثف مرشحا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب تحركاتهما الانتخابية مع اقتراب انتخابات الثلاثاء المقبل التي سينتخب فيها الأمريكيون الرئيس ال47 للولايات المتحدة.
وعقدت هاريس مساء أمس الجمعة تجمعين انتخابيين في ولاية (ويسكونسن) المتأرجحة بينما عقد ترامب تجمعين أحدهما في الولاية ذاتها والآخر في ولاية (ميشيغان) المتأرجحة أيضا والتي تعد معقلا للناخبين العرب.
وحاول المرشحان خلال هذه التجمعات الانتخابية استمالة الناخبين المترددين لاسيما أن الولايات المتأرجحة تعد معقلا للناخبين غير محسومي التوجهات على عكس ولايات مثل (نيويورك) المحسومة للديمقراطيين و(تكساس) المحسومة للجمهوريين.
من جانبها تعهدت هاريس خلال كلمتها الانتخابية في ولاية (ويسكونسن) مجددا بالعمل على دعم الطبقة الوسطى وتقديم اقتطاعات ضريبية لها مؤكدة انها عندما ستكون رئيسة للولايات المتحدة ستدخل البيت الأبيض حاملة معها "قائمة واجبات" لتعمل عليها.
من جهته جدد ترامب خلال خطابه الانتخابي بذات الولاية تعهداته بإصلاح نظام الهجرة وأمن الحدود الذي يتهم هاريس ب "إفساده".
وقال انه في اليوم الأول من رئاسته المحتملة "سينتهي غزو المهاجرين (الهجرة غير الشرعية) ويبدأ التحدي".
ويصوت الناخبون الأمريكيون في الخامس من نوفمبر الجاري لاختيار خلف للرئيس الحالي جو بايدن الذي انسحب من الانتخابات في يوليو الماضي بعد ضغوط كبيرة من الديمقراطيين وغيرهم على خلفية أدائه "السيئ" في مناظرة رئاسية مع ترامب حسب وصف المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير. (النهاية)

ع س ج / ا ب خ



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