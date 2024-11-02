تقرير متخصص: 7ر1 مليار دينار حجم السيولة المتداولة في بورصة الكويت خلال أكتوبر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 2 - 11 (كونا) -- ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن السيولة المتداولة في بورصة الكويت ارتفعت خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضي 9ر13 في المئة لتبلغ نحو 7ر1 مليار دينار كويتي (حوالي 1ر5 مليار دولار) وذلك مقارنة بسيولة سبتمبر الماضي البالغة 5ر1 مليار دينار (نحو 5ر4 مليار دولار) بنسبة.
وقال تقرير شركة الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت إن الأداء خلال شهر أكتوبر الماضي كان إيجابيا مقارنة بأداء شهر سبتمبر من حيث ارتفاع معدل قيمة التداول
اليومي أو السيولة وسط أداء إيجابي لغالبية مؤشرات الأسعار.
وبين أن مؤشر السوق الرئيسي ارتفع بنحو 9ر3 في المئة ومؤشر السوق (الرئيسي 50) بنحو 3ر4 في المئة وكذلك ارتفع مؤشر السوق العام بنحو 3ر0 في المئة بينما انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 5ر0 في المئة.
وأوضح التقرير أن معدل قيمة التداول اليومي لشهر أكتوبر بلغ نحو 6ر74 مليون دينار (نحو 5ر227 مليون دولار) أي أعلى بنحو 4 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر سبتمبر البالغة نحو 8ر71 مليون دينار (نحو 9ر218 مليون دولار) ويعتبر مرتفعا للشهرين.
وذكر أن حجم السيولة في الشهور العشرة الأولى بلغ نحو 9ر11 مليار دينار (نحو 2ر36 مليار دولار) إذ بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 9ر57 مليون دينار (نحو 5ر176 مليون دولار) مرتفعا بنحو 4ر38 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2023 البالغ نحو 8ر41 مليون دينار (نحو 4ر127 مليون دولار).
وأضاف أن توجهات السيولة منذ بداية العام الجاري ما زالت تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 4 في المئة فقط من تلك السيولة وضمنها 50 شركة حظيت بنحو 3ر1 في المئة فقط من تلك السيولة وشركة واحدة من دون أي تداول.
وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة نسبيا والسائلة أفاد بأن 12 شركة (ضمنها 4 شركات في السوق الأول) تبلغ قيمتها السوقية نحو 9ر2 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة حظيت على نحو 4ر19 في المئة من سيولة البورصة موضحا أن ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. (النهاية)
م ك ع / خ د ع
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