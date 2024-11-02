Saturday, 02 November 2024 05:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تقرير متخصص: 7ر1 مليار دينار حجم السيولة المتداولة في بورصة الكويت خلال أكتوبر

11/2/2024 4:35:20 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 11 (كونا) -- ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن السيولة المتداولة في بورصة الكويت ارتفعت خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضي 9ر13 في المئة لتبلغ نحو 7ر1 مليار دينار كويتي (حوالي 1ر5 مليار دولار) وذلك مقارنة بسيولة سبتمبر الماضي البالغة 5ر1 مليار دينار (نحو 5ر4 مليار دولار) بنسبة.
وقال تقرير شركة الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت إن الأداء خلال شهر أكتوبر الماضي كان إيجابيا مقارنة بأداء شهر سبتمبر من حيث ارتفاع معدل قيمة التداول اليومي أو السيولة وسط أداء إيجابي لغالبية مؤشرات الأسعار.
وبين أن مؤشر السوق الرئيسي ارتفع بنحو 9ر3 في المئة ومؤشر السوق (الرئيسي 50) بنحو 3ر4 في المئة وكذلك ارتفع مؤشر السوق العام بنحو 3ر0 في المئة بينما انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 5ر0 في المئة.
وأوضح التقرير أن معدل قيمة التداول اليومي لشهر أكتوبر بلغ نحو 6ر74 مليون دينار (نحو 5ر227 مليون دولار) أي أعلى بنحو 4 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر سبتمبر البالغة نحو 8ر71 مليون دينار (نحو 9ر218 مليون دولار) ويعتبر مرتفعا للشهرين.
وذكر أن حجم السيولة في الشهور العشرة الأولى بلغ نحو 9ر11 مليار دينار (نحو 2ر36 مليار دولار) إذ بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 9ر57 مليون دينار (نحو 5ر176 مليون دولار) مرتفعا بنحو 4ر38 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2023 البالغ نحو 8ر41 مليون دينار (نحو 4ر127 مليون دولار).
وأضاف أن توجهات السيولة منذ بداية العام الجاري ما زالت تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 4 في المئة فقط من تلك السيولة وضمنها 50 شركة حظيت بنحو 3ر1 في المئة فقط من تلك السيولة وشركة واحدة من دون أي تداول.
وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة نسبيا والسائلة أفاد بأن 12 شركة (ضمنها 4 شركات في السوق الأول) تبلغ قيمتها السوقية نحو 9ر2 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة حظيت على نحو 4ر19 في المئة من سيولة البورصة موضحا أن ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. (النهاية)

م ك ع / خ د ع



MENAFN02112024000071011013ID1108843630

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث