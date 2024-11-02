رئيس جمهورية طاجيكستان يصل إلى البلاد غدا في زيارة رسمية

رئيس جمهورية طاجيكستان يصل إلى البلاد غدا في زيارة رسمية
التاريخ
11/2/2024 4:35:18 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 2 - 11 (كونا) -- يصل إلى البلاد يوم غد الأحد فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته في زيارة رسمية للبلاد يجري فخامته خلالها مباحثات رسمية مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. (النهاية)
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