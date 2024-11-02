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رئيس جمهورية طاجيكستان يصل إلى البلاد غدا في زيارة رسمية

11/2/2024 4:35:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 11 (كونا) -- يصل إلى البلاد يوم غد الأحد فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته في زيارة رسمية للبلاد يجري فخامته خلالها مباحثات رسمية مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. (النهاية)

خ د ع



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