سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 60ر2 دولار ليبلغ 52ر74 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 2 - 11 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 60ر2 دولار ليبلغ 52ر74 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 92ر71 دولار في تداولات يوم الأربعاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا لتبلغ 10ر73 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا ليبلغ عند التسوية 49ر69 دولار. (النهاية)
خ م / خ د ع
MENAFN02112024000071011013ID1108843628
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.