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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 60ر2 دولار ليبلغ 52ر74 دولار

11/2/2024 4:35:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 11 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 60ر2 دولار ليبلغ 52ر74 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 92ر71 دولار في تداولات يوم الأربعاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا لتبلغ 10ر73 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا ليبلغ عند التسوية 49ر69 دولار. (النهاية)

خ م / خ د ع




MENAFN02112024000071011013ID1108843628

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