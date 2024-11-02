مؤشر البورصة يرتفع %0.09 في أسبوع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2406.0 نقطة مقارنة مع 2403.8 نقطة للأسبوع السابق بإرتفاع نسبته 0.09 %.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول
في بورصة عمان خلال الفترة من 27/10 – 31/10 حوالي 4.1 مليون دينار مقارنة مع 4.5 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 8.0 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 20.6 مليون دينار مقارنة مع 22.4 مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة
خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 15.1 مليون سهم، نفذت من خلال 10629 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 9.22 مليون دينار وبنسبة 44.85 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة القطاع المالي بحجم مقداره 8.71 مليون دينـار وبنسبـة 42.33 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 2.64 مليون دينار وبنسبة 12.82 %.
وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.24 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.1 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.21 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 124 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 49 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 45 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي الخطوط البحرية الوطنية الاردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.11 %، الاردنية لصناعة الأنابيب حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة %11.11، الاردنية الفرنسية للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.00 %، السنابل الدولية للاستثمارات الاسلامية القابضة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.38 %، والمقايضة للنقل والاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.70 % .
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي حدائق بابل المعلقة للاستثمارات حيث انخفض سعر السهم بنسبة 18.18 %، نوبار للتجارة والاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة %17.12، البلاد للأوراق المالية والاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة %11.90، المتخصصة للتجارة والاستثمارات حيث انخفض سعر السهم بنسبة %11.88، ومصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر حيث انخفض سعر السهم بنسبة 11.11 %.
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