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مؤشر البورصة يرتفع %0.09 في أسبوع

11/2/2024 4:33:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2406.0 نقطة مقارنة مع 2403.8 نقطة للأسبوع السابق بإرتفاع نسبته 0.09 %.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 27/10 – 31/10 حوالي 4.1 مليون دينار مقارنة مع 4.5 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 8.0 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 20.6 مليون دينار مقارنة مع 22.4 مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 15.1 مليون سهم، نفذت من خلال 10629 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 9.22 مليون دينار وبنسبة 44.85 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة القطاع المالي بحجم مقداره 8.71 مليون دينـار وبنسبـة 42.33 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 2.64 مليون دينار وبنسبة 12.82 %.
وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.24 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.1 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.21 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 124 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 49 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 45 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي الخطوط البحرية الوطنية الاردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.11 %، الاردنية لصناعة الأنابيب حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة %11.11، الاردنية الفرنسية للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.00 %، السنابل الدولية للاستثمارات الاسلامية القابضة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.38 %، والمقايضة للنقل والاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.70 % .
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي حدائق بابل المعلقة للاستثمارات حيث انخفض سعر السهم بنسبة 18.18 %، نوبار للتجارة والاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة %17.12، البلاد للأوراق المالية والاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة %11.90، المتخصصة للتجارة والاستثمارات حيث انخفض سعر السهم بنسبة %11.88، ومصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر حيث انخفض سعر السهم بنسبة 11.11 %.

MENAFN02112024000072011014ID1108843604

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