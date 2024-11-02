جمعية المصدرين: دعم متواصل للشركات الصناعية الناشئة لدخول الأسواق التصديرية

أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري، في بيان اليوم السبت، أن الجمعية ستركز خلال المرحلة المقبلة على دعم المنشآت الناشئة داخل القطاع، لتمكينها وتأهيلها ومساعدتها بالتصدير ودخول الأسواق العالمية مستفيدة من الاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية، معربا عن تقديره لاهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، ودعمه المستمر لقطاع الصناعات الغذائية لدوره الكبير في تحقيق الأمن الغذائي.



وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتعزيز التعاون بهذا الخصوص والاستفادة من البرامج الداعمة التي توفرها للصناعيين، بما يسهم في تسهيل أعمالهم والتوسع بالصادرات باعتبارها مفتاحا للنمو الاقتصادي.



كما أشار للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص والاهتمام بالقطاعات التصديرية وتحفيزها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مبينا أن قرار إعفاء صادرات الخدمات من الضريبة سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الصادرات والاقتصاد الوطني.



ونوه إلى إن الجمعية تسخر كل جهودها وعلاقاتها مع مختلف المؤسسات المعنية لتوفير كل التسهيلات، لتمكين المصدرين الصناعيين والترويج لمنتجاتهم بالأسواق العالمية، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي في زيادة الصادرات وتوسيع رقعتها واستقطاب استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل.



وبين أن الجمعية وضمن خططها الاستراتيجية حريصة على تنظيم ورش عمل متخصصة حول كيفية الاستفادة من الفرص التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع تكتلات تجارية مختلفة، إلى جانب توفير ممكنات لدعم سيدات الأعمال للترويج لمنتجاتهن وتوسيع مشاركتهن الاقتصادية.



وأكد أهمية تمكين ودعم الشركات الريادية والناشئة والصغيرة بقطاع المواد الغذائية وتحفيزها على التصدير والتواجد بالأسواق الخارجية، للمساهمة في تطورها ونموها وزيادة قدرتها على التوسع بالاستثمار والإنتاج بما يسهم بتوفير فرص العمل للأردنيين.



وأوضح أن الجهود التي بذلتها الجمعية خلال سنوات ماضية، أسهم في تعزيز تواجد الشركات الصناعية الأردنية بالمعارض الدولية المتخصصة وتوسيع حصصها بالأسواق التصديرية وإقامة شراكات تجارية، مؤكدا أن ذلك بدأ ينعكس على الصادرات مستندة على جودتها وتنافسيتها العالية.



وشدد على ضرورة استغلال اتفاقيتي التجارة الحرة اللتين تربطان المملكة مع الولايات المتحدة وكندا، كونهما توفران فرصا كبيرة وحافزا لتنشيط التجارة وتنمية الصادرات، لا سيما المنتجات الغذائية التي تلقى رواجا واسعا، إلى جانب تعزيز فرص الاستثمار في الأردن.



وأشار إلى أن الجمعية نجحت من خلال برامجها في ترويج صادرات الصناعة الأردنية وتنويع الأسواق وفتح أخرى جديدة غير تقليدية وتوسيع قاعدة التصدير عبر الأنشطة التي تقوم بها، خصوصا بأسواق الولايات المتحدة الأميركية وكندا والسعودية والإمارات وفرنسا.



وأكد العين الخضري، أن جمعية المصدرين الأردنيين تأسست عام 1988، وأخذت على عاتقها توفير الدعم المناسب للصناعيين لتصدير منتجاتهم وتقديم الخدمات المناسبة لهم للمساهمة بتنمية صادرات المملكة الصناعية بمختلف الأسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية.



وتبلغ القدرة الإنتاجية القائمة لقطاع الصناعات الغذائية بالمملكة 5 مليارات دينار، وتغطي منتجاته أكثر من 65 بالمئة من استهلاك السوق المحلية، فيما تصل صادراته إلى 140 سوقا عالميا.



وبلغت صادرات قطاع الصناعات الغذائية بالأشهر السبعة الماضية من العام الحالي نحو 460 مليون دينار، بمعدل نمو 30 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما يشغل القطاع 42 ألف عامل وعاملة، معظمهم من الأردنيين.