(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توصّل باحثون بمعهد تيراساكي للابتكار الطبي الحيوي في الولايات المتحدة إلى علاج مبتكر لجروح مرضى السكري يعتمد على حشوات حبيبية قابلة للحقن على الجلد.
وأوضح الباحثون أن هذا العلاج يمكن أن يُحدث ثورة في طريقة التئام الجروح لدى مرضى السكري؛ مما قد يحسّن من نتائج المرضى. ونُشرت نتائج الدراسة، الخميس، في دورية ((ACS Nano)). وتُعدّ الجروح، خصوصاً قُرح الساق والقدم، من المضاعفات الشائعة والخطيرة لمرضى السكري، وتمثل تحدياً كبيراً، حيث يعاني كثير من المرضى صعوبة في الشفاء، نتيجة ارتفاع مستويات السكر بالدم، مما يؤدي إلى تلف الأعصاب والأوعية الدموية الدقيقة، ويضعف قدرة الجسم على الشفاء من الجروح.
بالإضافة إلى ذلك، يزيد مرض السكري خطر الإصابة بالعدوى، مما يجعل الجروح أكثر صعوبة في التئامها، وقد تتطور إلى تقرحات عميقة تتطلب رعاية طبية متخصصة. وقد تؤدي هذه التقرحات، في النهاية، إلى بتر الأطراف إذا لم يجرِ علاجها بشكل مناسب. لذلك فإن الحاجة إلى علاجات فعالة وسريعة أمر مُلح، حيث يمكن أن تحسِّن من نوعية حياة المرضى وتقلل العبء الصحي عليهم.
ووفق الدراسة، يعتمد العلاج الجديد على حشوات جلدية مسامّية، وهي مواد نانوية مبتكرة مصنوعة من مواد متوافقة حيوياً، مثل حمض بولي (لاكتك-كوجليكوليك) والجيلاتين، وهي مواد قابلة للتحلل البيولوجي، ومعتمَدة من إدارة الدواء والغذاء الأميركية ((FDA))، وتُستخدم على نطاق واسع في المستحضرات الصيدلانية ومواد الهندسة الطبية؛ لعدم سُمّيتها ومرونتها الجيدة.
وتتميز هذه الحشوات بهيكل مسامّي يسمح بتدفق السوائل والمواد الغذائية؛ مما يعزز عملية الشفاء. وتُحقن الحشوات بسهولة في مواقع الجروح، مما يجعل العلاج أقل تدخلاً، مقارنةً بالأساليب التقليدية.
وأظهرت الدراسة تقدماً مهماً في عملية التئام الجروح لدى مرضى السكري، حيث أثبتت الحشوات الجلدية الجديدة بفضل هياكلها المسامّية قدرتها على تعزيز هجرة الخلايا، وتكوين أنسجة حبيبية، وتوليد أوعية دموية جديدة، وهي عوامل أساسية لالتئام الجروح بشكل فعّال. كما أظهرت الحشوات قوة معزَّزة وحافظت على شكلها أثناء عملية الحقن البسيطة.
وأشار الباحثون إلى أن أهمية نتائج الدراسة تكمن في تقديم حل مبتكر وغير جراحي لعلاج جروح مرضى السكري المزمنة، مثل تقرحات القدم، والتي تُعد من أكثر المضاعفات تحدياً لمرضى السكري.
وأضافوا أن هذه النتائج تُبشر بإمكانية تحسين جودة حياة المرضى، وتقليل الحاجة إلى التدخلات الجراحية المكلِّفة والمعقدة. إلى جانب ذلك، قد يُسهم هذا النهج في تقليل معدلات العدوى والمضاعفات المرتبطة بالجروح المزمنة لدى مرضى السكري؛ مما يسهم في تحسين الرعاية الصحية، ويعزز فرص العلاج الناجح لهؤلاء المرضى.-(وكالات)
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