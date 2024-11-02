مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم

يعاني العديد من الناس من ارتفاع ضغط الدم، والبعض لا يعالج تلك الحالة، ما يتسبب لهم بعواقب صحية خطيرة.



حول الموضوع يقول الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف:"يعرف الكثير من الناس أن النتيجة الخطيرة الرئيسية لارتفاع ضغط الدم هي السكتة الدماغية، لكن هذه ليست المشكلة الوحيدة التي تنجم عن ارتفاع الضغط. الدراسات التي أجراها علماء من الصين وأستراليا بينت أن الارتفاع المستمر لضغط الدم يتسبب بتقلص الدماغ، وهذا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 70%، خاصة لدى أولئك الذين أصيبوا بارتفاع ضغط الدم في سن مبكرة".



وأضاف:"58 % من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و45 سنة لا يعرفون بوجود مشاكل ارتفاع ضغط الدم لديهم، و60 % من هؤلاء لا يتم علاجهم، الأمر الذي يتسبب لهم بمشكلات صحية كبيرة. مع ارتفاع ضغط الدم بشكل غير منضبط فإن أعضاء الجسم بأكمله معرضة للخطر".



وأشار الطبيب إلى أنه وبسبب ارتفاع ضغط الدم يتأثر القلب والدماغ والكلى وشبكية العين والأعضاء التناسلية وغيرها، وتشير الدرسات الطبية إلى العديد من حالات الخرف وضعف الذاكرة قد يكون سببها ارتفاع ضغط الدم الشرياني الذي لم يتم علاجه، ونقص تروية الأوعية الدموية الدماغية المزمن.RT