مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يعاني العديد من الناس من ارتفاع ضغط الدم، والبعض لا يعالج تلك الحالة، ما يتسبب لهم بعواقب صحية خطيرة.
حول الموضوع يقول الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف:"يعرف الكثير من الناس أن النتيجة الخطيرة الرئيسية لارتفاع ضغط الدم هي السكتة الدماغية، لكن هذه ليست المشكلة الوحيدة التي تنجم عن ارتفاع الضغط. الدراسات التي أجراها علماء من الصين وأستراليا بينت أن الارتفاع المستمر لضغط الدم يتسبب بتقلص الدماغ، وهذا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 70%، خاصة لدى أولئك الذين أصيبوا بارتفاع ضغط الدم في سن مبكرة".
وأضاف:"58 % من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و45 سنة لا يعرفون بوجود مشاكل ارتفاع ضغط الدم لديهم، و60 % من هؤلاء لا يتم علاجهم، الأمر الذي يتسبب لهم بمشكلات صحية كبيرة. مع ارتفاع ضغط الدم بشكل غير منضبط فإن أعضاء الجسم بأكمله معرضة للخطر".
وأشار الطبيب إلى أنه وبسبب ارتفاع ضغط الدم يتأثر القلب والدماغ والكلى وشبكية العين والأعضاء التناسلية وغيرها، وتشير الدرسات الطبية إلى العديد من حالات الخرف وضعف الذاكرة قد يكون سببها ارتفاع ضغط الدم الشرياني الذي لم يتم علاجه، ونقص تروية الأوعية الدموية الدماغية المزمن.RT
MENAFN02112024000072011014ID1108843601
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.