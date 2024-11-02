علامات تشير لمشكلات في الغدة الدرقية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت الدكتورة أناستاسيا لونيفا أخصائية الغدد الصماء، أن ظهور تضخم على الرقبة والنعاس الدائم والاضطراب وتغير الوزن وآلام في العضلات قد تشير إلى مشكلات في الغدة الدرقية.
وتقول: "يسبب حتى أدنى خلل في عمل الغدة الدرقية مشكلات صحية خطيرة، لذلك يجب الانتباه إلى الشعور بوجود كتلة في الحلق، الذي عادة يرتبط بأمراض الأنف والأذن والحنجرة، مع استبعاد مشكلات الهرمونات. كما أن ظهور أي نمو مرئي أو محسوس على الرقبة هو سبب لاستشارة الطبيب".
ووفقا لها، تغير الوزن غير المبرر سواء كان زيادة أو فقدان، أو عدم القدرة على التخلص من الوزن الزائد قد يشير إلى مشكلات في الغدة الدرقية. كما يمكن أن تحصل تغيرات في المظهر الخارجي، مثل هشاشة وتساقط الشعر وترقق الأظافر وبهتانها.
ويؤدي نقص هرمونات الغدة الدرقية إلى تلف الخلايا العصبية المسؤولة عن نقل الإشارات من الدماغ إلى الجسم، حيث قد يشعر الشخص بتشنجات مؤلمة وتنميل الأطراف.
وتقول: "إذا كان الشخص لا يرغب بالحركة والتفكير والعمل، بل فقط بالاستلقاء والنوم، يجب عدم ربط رغبته بالعمر وفترة تغير المواسم. بل من الأفضل استشارة الطبيب للتأكد من عدم ارتباطها بمشكلات هرمونية لأن هذا مهم جدا بصورة خاصة للذين عانى أقاربهم أو يعانون من مشكلات في الغدة الدرقية". RT
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