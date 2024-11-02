علامات تشير لمشكلات في الغدة الدرقية

أعلنت الدكتورة أناستاسيا لونيفا أخصائية الغدد الصماء، أن ظهور تضخم على الرقبة والنعاس الدائم والاضطراب وتغير الوزن وآلام في العضلات قد تشير إلى مشكلات في الغدة الدرقية.



وتقول: "يسبب حتى أدنى خلل في عمل الغدة الدرقية مشكلات صحية خطيرة، لذلك يجب الانتباه إلى الشعور بوجود كتلة في الحلق، الذي عادة يرتبط بأمراض الأنف والأذن والحنجرة، مع استبعاد مشكلات الهرمونات. كما أن ظهور أي نمو مرئي أو محسوس على الرقبة هو سبب لاستشارة الطبيب".



ووفقا لها، تغير الوزن غير المبرر سواء كان زيادة أو فقدان، أو عدم القدرة على التخلص من الوزن الزائد قد يشير إلى مشكلات في الغدة الدرقية. كما يمكن أن تحصل تغيرات في المظهر الخارجي، مثل هشاشة وتساقط الشعر وترقق الأظافر وبهتانها.



ويؤدي نقص هرمونات الغدة الدرقية إلى تلف الخلايا العصبية المسؤولة عن نقل الإشارات من الدماغ إلى الجسم، حيث قد يشعر الشخص بتشنجات مؤلمة وتنميل الأطراف.



وتقول: "إذا كان الشخص لا يرغب بالحركة والتفكير والعمل، بل فقط بالاستلقاء والنوم، يجب عدم ربط رغبته بالعمر وفترة تغير المواسم. بل من الأفضل استشارة الطبيب للتأكد من عدم ارتباطها بمشكلات هرمونية لأن هذا مهم جدا بصورة خاصة للذين عانى أقاربهم أو يعانون من مشكلات في الغدة الدرقية". RT