هل يمكن إدراج صانعي المحتوى بالعمل الصحفي المحترف؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي
عمان - في مؤتمر الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية 2024، الذي اختتمت أعماله في عمان أول من أمس، تحدث مؤتمرون حول ضرورة "إدخال صانعي المحتوى ضمن العمل الصحفي المنظم وتثقيفهم إعلاميا وصحفيا"، ومن هذا "نقل القيم الصحفية للمؤثرين".
وأكد خبراء في الإعلام لـ"الغد"، أن ذلك صعب التحقيق، معتبرين أن المؤثر يبقى مؤثرا والصحفي صحفيا، لأن العملين يختلفان عن بعضهما بعضا.
وشددوا على أن محاربة الأخبار المغلوطة هي مهمة الصحفي الذي ينقل الخبر المستند إلى المصداقية والحقيقة.
ومن هنا، قال الخبير في قوانين الإعلام والمدرب في مهارات الصحافة يحيى شقير، إن هذه الفكرة جيدة بالأساس، لكن التدريب عليها صعب في ظل غياب القدرة، من الأصل، على استقاء المعلومات الصحيحة.
وأكد شقير أن من الخطورة بمكان، التفكير بتحويل صناع المحتوى أو المؤثرين إلى صحفيين، مشددا على أن هؤلاء ليسوا صحفيين في الأصل، ومن الصعب جدا تحويلهم إلى صحفيين.
وأوضح أن التحقق، هو علم من إنتاج العقل العربي الخالص قبل وجود الدراية الإعلامية، مشددا على أن توثيق الشعر الجاهلي، مثلا، يتضمن طبقة واسعة من المتحققين في هذا الشعر، على غرار الأصمعي ومحمد بن سلام اللذين قدما خدمة عظيمة لعلم التحقق.
ومن هنا، اعتبر شقير أن علم التحقق هو نتاج عربي خالص "ونحن أولى الناس أن نعيد العمل به، ليس من باب الأخبار المزورة وتسليس المسألة، في حين أصبحت بعض الدول تعاقب على الأخبار الكاذبة والأخبار المزورة".
وقال "إن الأصل هو أن الصحفي العربي يتحقق من أي معلومة كانت، في أي موضوع كان حتى وإن كان في قصيدة"، رافضا أن يتم التحقق من المعلومات والأخبار عبر قوانين تم وضعها لهذه الأغراض.
وأضاف "أن الحديث عن الأخبار الكاذبة ومكافحة الإشاعة هو فقط من أجل تجريم الفعل".
فيما أوضح نقيب الصحفيين السابق الزميل طارق المومني "لا شك أنه لا بد لكل ممارسة مهنية من اشتراطات، حتى يؤدي المنتسبون لها دورهم بمهنية وحيدة ونزاهة، فكيف إذا كانت مهنة الصحافة التي تلعب دورا مهما في التأثير بالمجتمع وتوجيهه، وهي على درجة من الخطورة".
وقال المومني "مع تنوع وسائل الاتصال وتطورها، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي، لا بد من تنظيمها حتى تحدث التأثير الإيجابي في المجتمع، ويتم نقل الخبرة والمعرفة وقيم المهنة النبيلة لمن يمارسها، وتسهل المساءلة لمن يتجاوز على آداب المهنة وأخلاقياتها".
وأضاف "أعتقد أنه لا يوجد شيء صعب إذا توافرت الإرادة والرغبة ومعرفة الآثار السلبية التي يحدثها أي تجاوز على المجتمع وبنيته".
وتابع "فالتنظيم والالتزام بالقانون مسألة على درجة عالية من الأهمية، ولذلك يجب السير في هذا الاتجاه بما لا يؤثر على حرية الكلمة والتحرر من التقييد الذي تلجأ له الحكومات بقصد الحد من الحرية والتعريف بأهمية ذلك للنهوض بالمجتمع وتقدمه وزرع القيم الإيجابية بعيدا عما نراه اليوم على وسائل التواصل من سلبية وتشهير وإشاعات وأخبار مغلوطة".
وأوضح "أن من شأن ذلك أن يؤثر على المحتوى الذي يقدم للجمهور بإيجابية وصدقية ومعلومة صحيحة، وألا يكون البحث عن الشهرة السريعة هو الهدف للمحتوى الهابط الذي يسود مجتمعاتنا، وتقديم القدوة الذي يؤثر في الجيل الجديد، والذي يجب أن يزرع فيهم القيم النبيلة والصحيحة".
من جانبه، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل خالد القضاة "إن التربية العالمية لا تنتج صحفيين، كما أن شبكات التواصل الاجتماعي لم تكن بديلا للمؤسسات الإعلامية".
وأوضح القضاة أن المؤسسات الإعلامية تضم سياسات تحريرية وصناعة إعلام، وهي قائمة بذاتها ومعنية بحرية التعبير.
وأشار إلى أن كل ما يكتب على شبكات التواصل الاجتماعي من مدونين ومؤثرين، يندرج تحت حرية التعبير وليست الصحافة، لأن الأخيرة لها أسس ووجهات نظر وسياسات تحريرية، وفيها نسق معين يعتمد على شخصية الصحفي ومؤسسته.
وحول المطالبة بأن يتحول المؤثرون وصناع المحتوى إلى صحفيين، قال "إن هذا عبث حقيقي بالمؤسسات الإعلامية، الهدف والغاية منه مساواة منتج الصحافة بمنتج شبكات التواصل الاجتماعي للإطاحة بالاثنين معا". وأضاف "أن ربان هذه الفكرة هو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي ساوى في فترة ما، بين منتج شبكات تواصل اجتماعي ومنتج المؤسسات الإعلامية، من أجل زرع الشك بما تنتجه وسائل الإعلام نتيجة الأخطاء التي ارتكبتها شبكات التواصل".
وأكد أن ترامب استحدث مصطلح fake news، الذي ساوى بين الأخبار، حيث جعل كل خبر يصدر عن المؤسسات الإعلامية قابلا للتصديق أو أنه يمكن أن يكون خبرا كاذبا.
وأضاف القضاة "أن هناك تمييزا حقيقيا، حيث لا يمكن أن تقترن كلمة الأخبار بالكاذبة، ولا يمكن أن تقترن كلمة الأخبار بالزائفة، وهذه يمكن أن تكون زائفة لأنها ليست خبرا، فالخبر له معايير واضحة منها الدقة والمصداقية، وما دون ذلك فهو معلومات مضللة".
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