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هل يمكن إدراج صانعي المحتوى بالعمل الصحفي المحترف؟

11/2/2024 4:33:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان - في مؤتمر الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية 2024، الذي اختتمت أعماله في عمان أول من أمس، تحدث مؤتمرون حول ضرورة "إدخال صانعي المحتوى ضمن العمل الصحفي المنظم وتثقيفهم إعلاميا وصحفيا"، ومن هذا "نقل القيم الصحفية للمؤثرين".
وأكد خبراء في الإعلام لـ"الغد"، أن ذلك صعب التحقيق، معتبرين أن المؤثر يبقى مؤثرا والصحفي صحفيا، لأن العملين يختلفان عن بعضهما بعضا.
وشددوا على أن محاربة الأخبار المغلوطة هي مهمة الصحفي الذي ينقل الخبر المستند إلى المصداقية والحقيقة.
ومن هنا، قال الخبير في قوانين الإعلام والمدرب في مهارات الصحافة يحيى شقير، إن هذه الفكرة جيدة بالأساس، لكن التدريب عليها صعب في ظل غياب القدرة، من الأصل، على استقاء المعلومات الصحيحة.
وأكد شقير أن من الخطورة بمكان، التفكير بتحويل صناع المحتوى أو المؤثرين إلى صحفيين، مشددا على أن هؤلاء ليسوا صحفيين في الأصل، ومن الصعب جدا تحويلهم إلى صحفيين.
وأوضح أن التحقق، هو علم من إنتاج العقل العربي الخالص قبل وجود الدراية الإعلامية، مشددا على أن توثيق الشعر الجاهلي، مثلا، يتضمن طبقة واسعة من المتحققين في هذا الشعر، على غرار الأصمعي ومحمد بن سلام اللذين قدما خدمة عظيمة لعلم التحقق.
ومن هنا، اعتبر شقير أن علم التحقق هو نتاج عربي خالص "ونحن أولى الناس أن نعيد العمل به، ليس من باب الأخبار المزورة وتسليس المسألة، في حين أصبحت بعض الدول تعاقب على الأخبار الكاذبة والأخبار المزورة".
وقال "إن الأصل هو أن الصحفي العربي يتحقق من أي معلومة كانت، في أي موضوع كان حتى وإن كان في قصيدة"، رافضا أن يتم التحقق من المعلومات والأخبار عبر قوانين تم وضعها لهذه الأغراض.
وأضاف "أن الحديث عن الأخبار الكاذبة ومكافحة الإشاعة هو فقط من أجل تجريم الفعل".
فيما أوضح نقيب الصحفيين السابق الزميل طارق المومني "لا شك أنه لا بد لكل ممارسة مهنية من اشتراطات، حتى يؤدي المنتسبون لها دورهم بمهنية وحيدة ونزاهة، فكيف إذا كانت مهنة الصحافة التي تلعب دورا مهما في التأثير بالمجتمع وتوجيهه، وهي على درجة من الخطورة".
وقال المومني "مع تنوع وسائل الاتصال وتطورها، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي، لا بد من تنظيمها حتى تحدث التأثير الإيجابي في المجتمع، ويتم نقل الخبرة والمعرفة وقيم المهنة النبيلة لمن يمارسها، وتسهل المساءلة لمن يتجاوز على آداب المهنة وأخلاقياتها".
وأضاف "أعتقد أنه لا يوجد شيء صعب إذا توافرت الإرادة والرغبة ومعرفة الآثار السلبية التي يحدثها أي تجاوز على المجتمع وبنيته".
وتابع "فالتنظيم والالتزام بالقانون مسألة على درجة عالية من الأهمية، ولذلك يجب السير في هذا الاتجاه بما لا يؤثر على حرية الكلمة والتحرر من التقييد الذي تلجأ له الحكومات بقصد الحد من الحرية والتعريف بأهمية ذلك للنهوض بالمجتمع وتقدمه وزرع القيم الإيجابية بعيدا عما نراه اليوم على وسائل التواصل من سلبية وتشهير وإشاعات وأخبار مغلوطة".
وأوضح "أن من شأن ذلك أن يؤثر على المحتوى الذي يقدم للجمهور بإيجابية وصدقية ومعلومة صحيحة، وألا يكون البحث عن الشهرة السريعة هو الهدف للمحتوى الهابط الذي يسود مجتمعاتنا، وتقديم القدوة الذي يؤثر في الجيل الجديد، والذي يجب أن يزرع فيهم القيم النبيلة والصحيحة".
من جانبه، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل خالد القضاة "إن التربية العالمية لا تنتج صحفيين، كما أن شبكات التواصل الاجتماعي لم تكن بديلا للمؤسسات الإعلامية".
وأوضح القضاة أن المؤسسات الإعلامية تضم سياسات تحريرية وصناعة إعلام، وهي قائمة بذاتها ومعنية بحرية التعبير.
وأشار إلى أن كل ما يكتب على شبكات التواصل الاجتماعي من مدونين ومؤثرين، يندرج تحت حرية التعبير وليست الصحافة، لأن الأخيرة لها أسس ووجهات نظر وسياسات تحريرية، وفيها نسق معين يعتمد على شخصية الصحفي ومؤسسته.
وحول المطالبة بأن يتحول المؤثرون وصناع المحتوى إلى صحفيين، قال "إن هذا عبث حقيقي بالمؤسسات الإعلامية، الهدف والغاية منه مساواة منتج الصحافة بمنتج شبكات التواصل الاجتماعي للإطاحة بالاثنين معا". وأضاف "أن ربان هذه الفكرة هو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي ساوى في فترة ما، بين منتج شبكات تواصل اجتماعي ومنتج المؤسسات الإعلامية، من أجل زرع الشك بما تنتجه وسائل الإعلام نتيجة الأخطاء التي ارتكبتها شبكات التواصل".
وأكد أن ترامب استحدث مصطلح fake news، الذي ساوى بين الأخبار، حيث جعل كل خبر يصدر عن المؤسسات الإعلامية قابلا للتصديق أو أنه يمكن أن يكون خبرا كاذبا.
وأضاف القضاة "أن هناك تمييزا حقيقيا، حيث لا يمكن أن تقترن كلمة الأخبار بالكاذبة، ولا يمكن أن تقترن كلمة الأخبار بالزائفة، وهذه يمكن أن تكون زائفة لأنها ليست خبرا، فالخبر له معايير واضحة منها الدقة والمصداقية، وما دون ذلك فهو معلومات مضللة".

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