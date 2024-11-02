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التنمية الاجتماعية : مشروع نظام للتبرعات يسمح بالجمع الإلكتروني

11/2/2024 4:33:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبون






عمان- كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن الانتهاء من إعداد مسودة أولية لمشروع نظام جديد يحدد شروط ترخيص جمع التبرعات للوجوه الخيرية، بموجب المادة 14/ب من قانون التنمية الاجتماعية الجديد رقم 4 لسنة 2024، يشمل السماح بالجمع الإلكتروني للتبرعات للوجوه الخيرية، وفق أسس ومعايير محددة.
وأوضحت الوزارة، في رد على استفسارات لـ"الغد" حول آلية تنظيم جمع التبرعات، سندا للشروط الجديدة التي استحدثها القانون؛ أن النظام الآن لدى الدائرة ديوان التشريع والرأي، وأن من أهم بنوده السماح بالجمع الإلكتروني للتبرعات بما يتواءم مع نصوص القانون وأحكام الترخيص والعقوبات على المخالفات أيضا.
ويأتي إعداد مشروع نظام جديد في الوقت الذي ما يزال يتم العمل بنظام جمع التبرعات لسنة 1957؛ حيث أوجب قانون التنمية الاجتماعية الجديد إصدار نظام جديد، خاصة أن النظام النافذ لا يتضمن أي عقوبات أو تفصيلات تواكب المستجدات المتعلقة بالوسائل الإلكترونية والرقمية، ومنها أيضا المحافظ الإلكترونية.
وتنص المادة 14/ أ من قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024 الذي دخل في شهر نيسان (إبريل) حيز التنفيذ، على أنه "مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر على أي شخص اعتباري يرغب بجمع التبرعات أو الإعلان عن حملة جمع تبرعات للوجوه الخيرية أو للنفع العام، التقدم بطلب بذلك إلى الوزارة للحصول على الترخيص، شريطة أن تتفق أهداف جمع التبرعات وغاياتها مع أهداف طالب الترخيص وغاياته".
فيما تنص الفقرة (ب) من المادة، على أنه "تحدد شروط ترخيص جمع التبرعات والإعلان عن حملة جمع التبرعات وسائر الشؤون المتعلقة به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وفي السياق ذاته، سيشمل النظام المقترح في حال نفاذه، إنشاء منصة أو بوابة إلكترونية لتقديم طلبات التبرعات الإلكترونية، مع توضيح لسلسلة الإجراءات المطلوبة لذلك للجهات الراغبة بجمع التبرعات، بما فيها الجمعيات والشركات غير الربحية وأي شخص اعتباري آخر لا يخضع تنظيم عمل جمع تبرعاته لتشريع آخر.
وبحسب أحكام المادة 19 من قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024، فإنها تنص على أنه "يعاقب كل من يقوم بجمع التبرعات أو الإعلان عن حملات جمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه"، بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار إذا كان شخصا طبيعيا، وفي حال التكرار يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى للغرامة، وكذلك بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار إذا كان شخصا اعتباريا، وفي حال التكرار يحكم عليه بالحد الأعلى للغرامة وعلى مديره بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

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