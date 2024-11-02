السياسة والمجتمع يشهر دراسة حول الانتقال الديمقراطي في الأردن وتجربة الأحزاب في الانتخابات الأخيرة

أشهر معهد السياسة والمجتمع يوم الخميس الماضي كتابه (الانتقال الديمقراطي في الأردن: تجربة الأحزاب السياسية والانتخابات البرلمانية 2024) بدعم من برنامج تمكين التابع لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية.









عمل على تأليف الكتاب كل من محمد أبو رمان، أستاذ الفكر السياسي في الجامعة الأردنية، والمستشار الأكاديمي لمعهد السياسة والمجتمع، ومحمد الأمين عساف، الباحث في علم الاجتماع السياسي والباحث غير المقيم في المعهد.



ويعد الكتاب مخرجًا لمشروع دراسة "الطيف السياسي الحزبي في الأردن بالتزامن مع الانتخابات النيابية 2024: دراسة مسحية ميدانية" الذي نفذه المعهد بدعم من الصندوق، حيث عمد الفريق البحثي للدراسة إلى إجراء مقابلات ميدانية مع أغلبية الأحزاب السياسية وعقد جلسات تركيز في العاصمة عمّان وعدد من المحافظات.



ويأتي الكتاب الذي يضم بين دفتيه خمسة فصول في وقت تشهد فيه البلاد مرحلة تحديث سياسي وانتخابات كان عنوانها الرئيسي الأحزاب السياسية الأردنية، لتبدأ مرحلة جديدة في البلاد وتنافس محموم من نوع آخر وطريقة مختلفة.



وبحسب المؤلفين، فإن المهمة الرئيسية للكتاب، هي تسليط الضوء على أهم التغيرات في شكل الساحة الحزبية، وتقسيمة التيارات السياسية فيها في ظل المتغيرات الداخلية والخارجية، بعد عملية التحديث السياسي التي أدت إلى إنتاج واقع حزبي جديد، مبني على أسس غير تقليدية. واستجابة الأحزاب للتغيرات في محيطها على صعيد داخلي، سواءً على مستوى بنيتها الهيكلية أو العضوية.

كما تركز الدراسة على أهم النقاشات التي تترافق مع إحداث تغيرات سياسية وديمقراطية في الدول بشكل عام والأردن بشكل خاص خاصة بعد النتائج التي عُدت من أوساط سياسية وشعبية بالمفاجئة والصادمة.



يبدأ الكتاب في الفصل الأول بالحديث عن التحديث السياسي وفقًا لنظريات علم الاجتماع السياسي، عبر تسليط الضوء على بعض النقاشات النظرية التي تساهم في تدعيم الحوارات العامة أو المتخصصة خاصة تلك التي أصبحت كثيفة وملحّة اليوم عند تناول تجربة التحديث السياسي ومحاولات ترسيخ حالة ديمقراطية.

كما يتناول الفصل ما يتعلق بأسئلة الشرعية، وماهية مصادر الشرعية التي تؤسس لنموذج الديمقراطية، وكيف يمكن تثبيتها والوصول إليها، إلى جانب مسألة الهندسة الانتخابية، أحد أكثر المصطلحات إثارة للجدل، ووظيفتها وتعريفاتها والمخاوف المترافقة مع استخدامها.



ويخلص الفصل إلى أن المشروع الديمقراطي جدير، بل ضروري، والاستمرار في تأجيل تمرير مشروع تحول ديمقراطي إلى حين تحقيق شروط مسبقة لن يوصل إلا إلى ترسيخ المسافة الشاسعة بين البنى الاجتماعية والدولة.











إلى جانب ذلك فإن الشرعية لتثبيت نظام سياسي ديمقراطي تتجاوز الشريعة القادمة من القواعد الجماهيرية، وشرعية الصندوق، حيث أن الشرعية لا تعني فقط "الاستحقاق" بقوة الجماعة والجمهور بل تعني أيضاً "الأهلية" والاقتدار على تمرير هذا الاستحقاق، وهو ما يعني ضرورة الاعتناء بمجموعة مصادر لشرعية التحولات الديمقراطية. كما ينظر الفصل إلى أن الأردن بات بحاجة لتجديد العقد الاجتماعي فبعد التغيرات التراكمية على صعيد الجغرافيا والاقتصاد وتوزيع الموارد، صار لابد من تطوير نموذج سياسي قادر على احتضان هذه التغيرات وخصوصاً الاجتماعي منها، كما يرى المؤلفان.



أما في الفصل الثاني فيحاول الكتاب أن يقدم صورة عمّا آلت إليه الساحة الحزبية بعد عملية التحديث السياسي. فيقرأ الفصل ابتداءً الشروط السياسية التاريخية التي شكلت المشهد الحزبي في البلاد، والظروف التي قادت التغيير في المشهد على مراحل متعددة، وصولاً إلى الشروط التي تقود بناء المشهد الحزبي حالياً. ثم يقدم صورة للساحة الحزبية ومن بقي فيها، راصدًا التغير الواقع فيها، كما يحاول الفصل تصنيف الأحزاب السياسية وفقاً لتوجهاتها السياسية، بناءً على مجموعة واسعة من الأسئلة تم توجيهها إلى الأحزاب السياسية، وبالاعتماد على منهج علمي في التصنيف.



وينتهي الفصل إلى أن الهوية الحزبية تكاد تكون غير واضحة إلا عند الأحزاب الأيديولوجية التقليدية، وبعض الأحزاب الجديدة. كما أن الأردن يغيب عنه حالة الاستقطاب -في المستوى الحزبي على الأقل- فتبقى الأحزاب جميعها في المساحة بين المحافظة والتقدمية دون الذهاب إلى الأطراف القصوى. كما أن حالة الاستقطاب الديني، وعلى الأقل في الميدان السياسي غير حاضرة، وتغيب أطياف الليبرالية المتطرفة والمحافظة المتطرفة. اقتصاديًّا من الواضح أن معظم الأحزاب الأردنية لديها مشكلة في موضعة نفسها بين المدارس الاقتصادية الكبرى، حيث أظهرت الدراسة أن 30% فقط من الأحزاب لديها إجابات واضحة تنبني على مرجعية فكرية للأسئلة الاقتصادية.



أما الفصل الثالث فيركز على قراءة التحولات التي وقعت في داخل الأحزاب السياسية خلال العامين الفائتين، بعد نفاذ التعديلات القانونية التي أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ويبدأ الفصل بقراءة في التحولات المتعلقة بالعضوية والانتشار الجغرافي، حيث يناقش مدى الانتشار الجغرافي لكل حزب من الأحزاب، ثم حجم العضوية فيها، وطبيعة هذه العضوية وتركيبة القواعد الحزبية، وخصوصاً ما يتعلق بعضوية الشباب والنساء.

كما يسلط الضوء على تطور هياكل الأحزاب وبناها الداخلية، وخصوصاً ما يتعلق بنماذج البنية الحزبية، والتراتبيات فيها، وهياكلها الإدارية، ومدى توسع الأقسام، وخصوصاً ما يتعلق بالأجنحة والأقسام الشبابية والنسوية، وأقسام الإعلام، وأهم أدواتها.



وتوصل الفصل إلى أن الأحزاب الأردنية تنتشر في المحافظات الأردنية بشكل متفاوت إلى حد بعيد، ففي حين يوجد 39 حزباً مرخصاً، فإن عدد المقرات الحزبية لكل الأحزاب هي 188 مقراً بما فيها المقرات الرئيسية. ما يعني أن الأحزاب بصفة عامة لم تصل حتى الآن إلى حد تغطية 40% من جغرافيا المملكة. وقرابة ربع المقرات الحزبية تعود إلى حزب واحد، وهو حزب جبهة العمل الإسلامي.

كما أن الأحزاب الأردنية في غالبها لديها مشكلة حقيقية إما في فهم أهمية حضورها في الأوساط الاجتماعية بشكل ملموس، وإما في قدرتها على الحضور. وهذا ينبع من مشاكل إما في القدرات التخطيطية والتنفيذية أو الموارد وإدراكها لأهمية التواصل الفعال بالوسائل التقليدية والحديثة.



أما الفصل الرابع فيركز على الواقع الانتخابي الجديد بما فيه شروطه الموضوعية والممارسة الحزبية. حيث يقدم قراءة متعلقة بالشروط الجديدة للعملية الانتخابية التي يفرضها قانون الانتخاب الجديد، وماهية موارد القوة فيها وفقاً لهذه الشروط، ثم الدور المرجو من المؤسسات الحزبية في هذه العملية، وماهية التزاماتها تجاهها. أما القسم الثاني من الفصل فقد ناقش المشهد الحزبي في الانتخابات والتحالفات والبرامج الانتخابية والآليات التي اتبعتها الأحزاب في بناء قوائمها على الصعيدين المحلي والصعيد الوطني. ثم يقدم قراءة في البرامج الانتخابية وآليات بنائها وصياغتها، والحملات الانتخابية للأحزاب، والمضامين التي حملتها، والدلالات التي عبر عنها.



وينتهي الفصل إلى أن قانون الانتخاب الجديد فتح بابًا جديدًا من المنافسة، وهنا مكمن الأهمية، إذ ما يقارب ثلث مقاعد مجلس النواب لا يمكن الوصول إليها دون حزب سياسي يملك برنامجًا انتخابيًّا، مما يفرض إجبارات تحتم على الأحزاب أن تعبر قواعد اجتماعية جديدة أكثر اتساعاً، وأكثر تنوعاً، ما يعني قدرتها على بناء هوية تتجاوز المحددات الإقليمية أو الاجتماعية أو الجغرافية.



في فصل الكتاب الخامس والأخير يقدم الكتاب قراءة معمقة حول المرحلة القادمة، ويقف بدايةً على دلالات النتائج التي بدت صادمة لغالب الجمهور الانتخابي. ويحاول أن يشرح الأرضية المنطقية التي قادت إلى نتائج الانتخابات الأخيرة، وكيف تأثرت النتائج بظروف داخلية وخارجية، وكيف تأثرت أيضاً بطبيعة البنية القانونية للمرحلة وكيفية استجابة الأحزاب لها. ما يسلط الضوء على آثار النتائج، ومستقبل الانتقال الديمقراطي في الأردن، واضعًا مجموعة من المحددات التي تقود الانتقال إلى المرحلة القادمة، ثم يقدم مجموعة من السيناريوهات ويدعمها بعدد من المؤثرات على كل واحد منها.