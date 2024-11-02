الجمعية العامة تدعو لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط

اتخذت اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط بتأييد 175 دولة.



وحث القرار "جميع الأطراف المعنية مباشرة على النظر بجدية في اتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية والعاجلة لتنفيذ القرار الداعي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط وفقا لقرارات الجمعية العامة المتخذة في هذا الصدد.



ودعا القرار، وكوسيلة لتعزيز هذا الهدف، البلدان المعنية إلى الانضمام إلى عدم انتشار الأسلحة النووية.



كما اتخذت اللجنة الأولى وهي المعنية بنـزع السلاح والأمن الدولي، قرارا بشأن خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط بتأييد 154 دولة.



وأشار القرار الى الاستنتاجات المتعلقة بالشرق الأوسط التي توصل إليها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عند استعراض المعاهدة عام 2010.



وفي هذا السياق، دعت الجمعية الى التنفيذ السريع والكامل للالتزامات الواردة فيه.-(بترا)