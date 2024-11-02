الجمعية العامة تدعو لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اتخذت اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط بتأييد 175 دولة.
وحث القرار "جميع الأطراف المعنية مباشرة على النظر بجدية في اتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية والعاجلة لتنفيذ القرار الداعي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط وفقا لقرارات الجمعية العامة المتخذة في هذا الصدد.
ودعا القرار، وكوسيلة لتعزيز هذا الهدف، البلدان المعنية إلى الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
كما اتخذت اللجنة الأولى وهي المعنية بنـزع السلاح والأمن الدولي، قرارا بشأن خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط بتأييد 154 دولة.
وأشار القرار الى الاستنتاجات المتعلقة بالشرق الأوسط التي توصل إليها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عند استعراض المعاهدة عام 2010.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية الى التنفيذ السريع والكامل للالتزامات الواردة فيه.-(بترا)
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