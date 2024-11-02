Saturday, 02 November 2024 05:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجمعية العامة تدعو لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط

11/2/2024 4:33:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

اتخذت اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط بتأييد 175 دولة.


وحث القرار "جميع الأطراف المعنية مباشرة على النظر بجدية في اتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية والعاجلة لتنفيذ القرار الداعي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط وفقا لقرارات الجمعية العامة المتخذة في هذا الصدد.


ودعا القرار، وكوسيلة لتعزيز هذا الهدف، البلدان المعنية إلى الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.


كما اتخذت اللجنة الأولى وهي المعنية بنـزع السلاح والأمن الدولي، قرارا بشأن خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط بتأييد 154 دولة.


وأشار القرار الى الاستنتاجات المتعلقة بالشرق الأوسط التي توصل إليها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عند استعراض المعاهدة عام 2010.


وفي هذا السياق، دعت الجمعية الى التنفيذ السريع والكامل للالتزامات الواردة فيه.-(بترا)

MENAFN02112024000072011014ID1108843596

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث