مسؤولون أمميون: المنطقة بأكملها على حافة الهاوية

حذّر رؤساء الوكالات الإنسانية الكبرى التابعة للأمم المتحدة من أن الوضع في شمال قطاع غزة "مروّع" وجميع سكانه يواجهون "خطر الموت الوشيك".



وكتب 15 من هؤلاء المسؤولين أن "جميع سكان شمال غزة معرضون لخطر الموت الوشيك جراء المرض والمجاعة والعنف".



وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما جويا وبريا واسع النطاق على شمال غزة الشهر الماضي، بادعاء منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها في المنطقة.



وقال رؤساء الهيئات التي تشكل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الأممية إن "الوضع الذي يشهده شمالي غزة مروع".



وأضافوا "المنطقة تحت الحصار منذ نحو شهر، وهي محرومة من المساعدات الأساسية والإمدادات المنقذة للحياة بينما يستمر القصف والهجمات الأخرى، وفي الأيام القليلة الماضية فقط، قُتل مئات من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، وتم تهجير الآلاف مجددا قسرا".



كما حثوا جميع الأطراف المتقاتلة في القطاع الفلسطيني المحاصر على حماية المدنيين، ودعوا إسرائيل إلى "وقف هجومها على غزة وعلى العاملين في المجال الإنساني الذين يحاولون تقديم المساعدة".



وشددوا على أن "المساعدات الإنسانية لا تواكب حجم الاحتياجات بسبب القيود المفروضة على الوصول، والسلع الأساسية المنقذة للحياة غير متوافرة، والعاملون في المجال الإنساني غير آمنين للقيام بعملهم، وتمنعهم القوات الإسرائيلية وانعدام الأمن من الوصول إلى المحتاجين".



وأضاف رؤساء الوكالات الإنسانية الأممية الكبرى "يجب تسهيل الإغاثة الإنسانية، ونحث جميع الأطراف على توفير الوصول من دون عوائق إلى المتضررين"، مؤكدين أن "المستشفيات يجب ألا تتحول إلى ساحات معارك".



وقّع البيان رؤساء وكالات الأمم المتحدة المكلفة بالشؤون الإنسانية والصحة والغذاء والحقوق والهجرة واللاجئين والتنمية والطفل والمرأة وغيرها.



وقال المسؤولون الأمميون إن "المنطقة بأكملها على حافة الهاوية، إن الوقف الفوري للأعمال العدائية ووقف إطلاق النار المستدام وغير المشروط أمران طال انتظارهما".



وأدى القصف الإسرائيلي والحرب البرية إلى استشهاد 43259 شخصا في غزة، معظمهم نساء وأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة وتعدّها الأمم المتحدة موثوقة.-(وكالات)