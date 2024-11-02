حزب الله يعلن قصف قاعدة استخبارات قرب تل أبيب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله أنه شنّ هجمات صاروخية استهدفت قبيل فجر السبت قاعدة غليلوت التابعة للاستخبارات العسكرية قرب تل أبيب وسط الأراضي المحتلة.
وأكّد الحزب في بيان "قصف (...) عند الساعة 02:30 من فجر السبت قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية".
ودوّت صفارات الإنذار، السبت، في مناطق عدة وسط الأراضي المحتلة في أعقاب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان، وفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار دوت قرابة نصف ساعة متواصلة قرب قاعدة رامات ديفيد الجوية.
وكان الاحتلال قد أعلن صباح السبت، إصابة قرابة 19 شخصا ليل الجمعة السبت في منطقة الطيرة جراء سقوط صاروخ على مبنى.
وكتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة (إكس) "هذه نتيجة ضربة مباشرة لصاروخ أطلقه حزب الله على مدينة الطيرة ما أدى إلى إصابة 19 مدنيا بجروح" ناشرة صور آثار انفجار ومبنى تظهر فيه فجوة خلال الليل.
وقالت الشرطة الإٍسرائيلية إن 4 بين الجرحى الـ19 الذين نقلوا إلى المستشفيات، إصابتهم متوسطة والبقية جروحهم طفيفة.
وأشار جيش الاحتلال عبر (تليغرام) إلى أنه حدد مكان إطلاق المقذوفات من لبنان باتجاه وسط الأراضي المحتلة وأنه اعترض عددا منها.-(وكالات)
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