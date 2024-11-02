حزب الله يعلن قصف قاعدة استخبارات قرب تل أبيب

أعلن حزب الله أنه شنّ هجمات صاروخية استهدفت قبيل فجر السبت قاعدة غليلوت التابعة للاستخبارات العسكرية قرب تل أبيب وسط الأراضي المحتلة.



وأكّد الحزب في بيان "قصف (...) عند الساعة 02:30 من فجر السبت قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية".



ودوّت صفارات الإنذار، السبت، في مناطق عدة وسط الأراضي المحتلة في أعقاب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان، وفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي.



ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار دوت قرابة نصف ساعة متواصلة قرب قاعدة رامات ديفيد الجوية.



وكان الاحتلال قد أعلن صباح السبت، إصابة قرابة 19 شخصا ليل الجمعة السبت في منطقة الطيرة جراء سقوط صاروخ على مبنى.



وكتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة (إكس) "هذه نتيجة ضربة مباشرة لصاروخ أطلقه حزب الله على مدينة الطيرة ما أدى إلى إصابة 19 مدنيا بجروح" ناشرة صور آثار انفجار ومبنى تظهر فيه فجوة خلال الليل.



وقالت الشرطة الإٍسرائيلية إن 4 بين الجرحى الـ19 الذين نقلوا إلى المستشفيات، إصابتهم متوسطة والبقية جروحهم طفيفة.



وأشار جيش الاحتلال عبر (تليغرام) إلى أنه حدد مكان إطلاق المقذوفات من لبنان باتجاه وسط الأراضي المحتلة وأنه اعترض عددا منها.-(وكالات)