52 شهيدا و72 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية على بعلبك الهرمل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على مدن وبلدات بعلبك الهرمل، إلى 52 شهيدا و 72 جريحا، بحسب بيان لوزارة الصحة اللبنانية.
وشهد عدد من مناطق البقاع اللبناني والجنوب، غارات ليلية للطيران الحربي الإسرائيلي.
وبحسب مصدر أمني لبناني، استهدفت الغارات بلدة النبي شيت في البقاع، فيما استهدفت الغارات على الجنوب بلدات الطيبة، حاريص، كونين والطيري.
وتعرضت مدينة بنت جبيل لسلسلة غارات، مستهدفة محيط مستشفى تبنين الحكومي، ما تسبب بأضرار كبيرة، فيما حلقت مسيرة إسرائيلية ليلا فوق مدينة صور.
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