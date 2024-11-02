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52 شهيدا و72 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية على بعلبك الهرمل

11/2/2024 4:33:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ارتفعت حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على مدن وبلدات بعلبك الهرمل، إلى 52 شهيدا و 72 جريحا، بحسب بيان لوزارة الصحة اللبنانية.


وشهد عدد من مناطق البقاع اللبناني والجنوب، غارات ليلية للطيران الحربي الإسرائيلي.


وبحسب مصدر أمني لبناني، استهدفت الغارات بلدة النبي شيت في البقاع، فيما استهدفت الغارات على الجنوب بلدات الطيبة، حاريص، كونين والطيري.


وتعرضت مدينة بنت جبيل لسلسلة غارات، مستهدفة محيط مستشفى تبنين الحكومي، ما تسبب بأضرار كبيرة، فيما حلقت مسيرة إسرائيلية ليلا فوق مدينة صور.


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