الأغذية العالمي: الأونروا هي العمود الفقري بغزة ولا يمكن أن نحل محلها

أكد مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في برلين، مارتن فريك، أن البرنامج لا يمكن أن يحل محل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، موضحًا أن الأونروا تضطلع بمهام أساسية لا يستطيع البرنامج تنفيذها، مثل إدارة ملاجئ الطوارئ والمدارس والمراكز الصحية.



وبحسب الموقع الرسمي لبرنامج الأغذية العالمي، أشار فريك، في تصريحات نُشرت اليوم السبت، إلى أن "الأونروا" تعتبر العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في غزة، حيث تقدم الغذاء والحماية والرعاية الطبية للسكان الذين يعانون من ظروف غير إنسانية.



وتأتي هذه التصريحات عقب موافقة البرلمان الإسرائيلي على مشروعي قانونين لتقييد عمليات "الأونروا" في قطاع غزة، الأمر الذي اعتبره فريك تهديدًا مباشرًا للمساعدات الإنسانية في المنطقة.



وأكد أن الأوضاع الإنسانية في غزة تتطلب استجابة شاملة، مشددًا على أن حظر "الأونروا" سيؤدي إلى حرمان الأهالي من آخر مواردهم في ظل الأزمة المتفاقمة.-(بترا)