هاريس تتقدم في التصويت المبكر والجمهوريون يعززون أرقامهم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تشير استطلاعات الرأي التي أُجريت في الأيام الأخيرة من السباق الرئاسي الأميركي، إلى أن التصويت المبكر يسجل أرقاماً قياسية هذا العام. وفيما يتوقع أن يتجاوز عدد الذين أدلوا بأصواتهم 60 مليون شخص، أظهرت الاستطلاعات تقدم كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية، بنسبة كبيرة بين الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بالفعل، على الرغم من ارتفاع عدد الجمهوريين الذين صوتوا مبكراً.
وفي بنسلفانيا، التي تعد أهم ولاية متأرجحة، مع 19 صوتاً انتخابياً، بدا أن دونالد ترمب، المرشح الجمهوري، يتخلف في التصويت المبكر بين كبار السن، الذين يعدون شريحة انتخابية حاسمة للجمهوريين.
هاريس تتفوق على كلينتون
تراهن هاريس على تحقيق تقدم كبير قبل موعد الانتخابات، الثلاثاء المقبل، يتجاوز ما حققته هيلاري كلينتون عام 2016. وبحسب استطلاعات، أجرتها ((إي بي سي - إبسوس)) و((نيويورك تايمز - سيينا)) و((سي إن إن))، تتمتع هاريس بتقدم يتراوح بين 19 و29 نقطة بين الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بالفعل. ورغم أنها أقل مما سجله جو بايدن عام 2020، حين كانت جائحة ((كوفيد - 19)) هي الدافع الأساسي وراء التصويت المبكر وعبر البريد، فإنها أفضل مما حققته كلينتون، التي تقدمت بفارق يتراوح بين 8 و16 نقطة.
ورغم أن حسم نتيجة الانتخابات ستقرره الولايات المتأرجحة، فإن الاستطلاعات تشير أيضاً إلى أن هاريس تراهن على التصويت المبكر فيها.
وبحسب استطلاعات ((فوكس نيوز)) و((سي إن إن)) و((يو إس توداي - سوفولك)) و((ماريست))، تتقدم هاريس في أريزونا بين 9 و12 نقطة، وجورجيا بين 7 و10 نقاط، وميشيغان بين 26 و39 نقطة، ونورث كارولاينا بين 2 و6 نقاط، وبنسلفانيا بين 17 و35 نقطة، وويسكونسن بين 22 و60 نقطة. في حين سجل ترمب تقدماً بست نقاط على هاريس في ولاية متأرجحة واحدة هي نيفادا، بحسب ((سي إن إن)).
وتشير تلك الأرقام إلى أن هاريس ستدخل يوم الانتخابات في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) بفارق كبير، في التصويت المبكر. غير أن إقبال الجمهوريين على المشاركة، والفارق بين أرقام هاريس وما سجله بايدن عام 2020، يعطيانهم الأمل بتكرار تجربة 2016.
قلق جمهوري في بنسلفانيا
غير أن ما أثار قلق الجمهوريين بشكل أكبر، هو التصويت المبكر الذي جرى في ولاية بنسلفانيا، حيث أدلى الناخبون الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً بنحو نصف الأصوات المبكرة. وسجّل الديمقراطيون نحو 58 في المائة من الأصوات التي أدلى بها كبار السن، مقارنة بـ35 في المائة للجمهوريين، رغم أن كلا الحزبين لديه أعداد متساوية تقريباً من الناخبين المسجلين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر.
وتتوافق هذه البيانات مع استطلاعات الرأي في الولاية، التي أظهرت أن ترمب يخسر الدعم بين الناخبين الأكبر سناً، الذين صوتوا للجمهوريين في الانتخابات الرئاسية الخمس السابقة. وبحسب استطلاع ((فوكس نيوز)) في بنسلفانيا، يتخلف ترمب بفارق 5 نقاط مئوية عن هاريس بين الناخبين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً وما فوق، وهو تراجع عن الشهر السابق، عندما تعادل معها في هذه الشريحة العمرية. وهو تحول كبير عن عام 2020، عندما حصل ترمب على 53 في المائة من أصوات كبار السن في بنسلفانيا، ورغم ذلك خسر الولاية.
ويعد تصويت كبار السن مُهماً بشكل خاص في خمس من الولايات السبع المتأرجحة؛ بنسلفانيا وأريزونا وميشيغان وويسكونسن ونورث كارولاينا، التي لديها عدد أكبر من السكان فوق سن 65 عاماً مقارنة بالمتوسط الوطني، وفقاً لبيانات تعداد السكان في البلاد. وفي جميع أنحاء ولايات ((الجدار الأزرق))، يتقدم الناخبون الديمقراطيون الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً بنسبة 10 إلى 20 في المائة على نظرائهم الجمهوريين فيما يتعلق بالإقبال على التصويت المبكر.
اتجاهات التصويت تتغير
لكن تحليلاً لمجلة ((بوليتيكو)) أظهر أن هذا التصويت لا يعطي صورة واضحة عن التكوين الإجمالي للناخبين عند اكتمال التصويت. وظهر أن نحو 35 في المائة من الجمهوريين الذين أدلوا بأصواتهم حتى الآن في بنسلفانيا هم ناخبون أدلوا بأصواتهم في يوم الانتخابات في عام 2020. وعلى النقيض من ذلك، صوت نحو 8 في المائة من الديمقراطيين الذين صوتوا في الولاية في يوم الانتخابات في عام 2020. وتشير هذه الأرقام إلى أن التصويت المبكر في بنسلفانيا من المرجح أن يكون أكثر ميلاً للجمهوريين، مما كان عليه قبل أربع سنوات، في حين يرجح أن يكون التصويت يوم الانتخابات أكثر ميلاً للديمقراطيين. لكن وعلى الرغم من ذلك، لم يكن من المعتاد أن يدلي كبار السن من الديمقراطيين بأصواتهم في وقت مبكر.
ترمب يزعم الفوز بنيو مكسيكو
أثارت مزاعم ترمب بأنه ((ربح نيومكسيكو)) عام 2020، خلال نشاط انتخابي، الخميس، في هذه الولاية الديمقراطية الآمنة، انتقادات عدة، خصوصاً من بعض الجمهوريين، الذين عدوا زياراته إلى ولايات محسومة للديمقراطيين، مضيعة للجهود التي ينبغي أن يبذلها في الولايات المتأرجحة.
وزعم ترمب أنه يريد تحسين حظوظه بين الناخبين اللاتينيين في هذه الولاية. وقال في تجمع جماهيري: ((قالوا جميعاً: لا تأتِ. (...) لا يمكنك الفوز بولاية نيو مكسيكو. قلت: انظروا، أصواتكم مزورة))، وأضاف: ((كنا نفوز بها مرتين تقريباً، ودعني أخبرك، أعتقد أننا فزنا بها مرتين إذا كنت تريد معرفة الحقيقة. وإذا كان بإمكانك مراقبة عداد الأصوات الخاصة بك (...) فسنفوز بكاليفورنيا، وسنفوز بالعديد من الولايات)).
تضييع الموارد
وفي الواقع، خسر ترمب نيو مكسيكو أمام بايدن بنحو 11 نقطة مئوية عام 2020، وأمام هيلاري كلينتون بنحو 8 نقاط، كما لم ترفع فيها أي اتهامات تزوير، كما أشار ترمب. لكن زيارته للولاية ولولايات محسومة للديمقراطيين، مثل كاليفورنيا ونيوجيرسي ونيويورك، عدها البعض استراتيجية غير تقليدية.
وفي حين يقول مستشارو ترمب وحلفاؤه إنهم يرون مزايا في هذه المحطات، بما في ذلك لمساعدة المرشحين الجمهوريين في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، يرى بعض الاستراتيجيين الجمهوريين أن هذه الجهود تعد تبديداً للوقت الذي ينبغي استثماره في زيارة الولايات المتأرجحة. ويقول الاستراتيجي الجمهوري أليكس كونانت: ((المورد الأكثر محدودية في هذه المرحلة هو الوقت. إذا انتهى به الأمر إلى خسارة بنسلفانيا بفارق 1000 صوت، فسوف يندم على قضاء بعض الوقت في فرجينيا)).-(وكالات)
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