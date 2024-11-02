هاريس تتقدم في التصويت المبكر والجمهوريون يعززون أرقامهم

تشير استطلاعات الرأي التي أُجريت في الأيام الأخيرة من السباق الرئاسي الأميركي، إلى أن التصويت المبكر يسجل أرقاماً قياسية هذا العام. وفيما يتوقع أن يتجاوز عدد الذين أدلوا بأصواتهم 60 مليون شخص، أظهرت الاستطلاعات تقدم كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية، بنسبة كبيرة بين الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بالفعل، على الرغم من ارتفاع عدد الجمهوريين الذين صوتوا مبكراً.



وفي بنسلفانيا، التي تعد أهم ولاية متأرجحة، مع 19 صوتاً انتخابياً، بدا أن دونالد ترمب، المرشح الجمهوري، يتخلف في التصويت المبكر بين كبار السن، الذين يعدون شريحة انتخابية حاسمة للجمهوريين.



هاريس تتفوق على كلينتون



تراهن هاريس على تحقيق تقدم كبير قبل موعد الانتخابات، الثلاثاء المقبل، يتجاوز ما حققته هيلاري كلينتون عام 2016. وبحسب استطلاعات، أجرتها ((إي بي سي - إبسوس)) و((نيويورك تايمز - سيينا)) و((سي إن إن))، تتمتع هاريس بتقدم يتراوح بين 19 و29 نقطة بين الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بالفعل. ورغم أنها أقل مما سجله جو بايدن عام 2020، حين كانت جائحة ((كوفيد - 19)) هي الدافع الأساسي وراء التصويت المبكر وعبر البريد، فإنها أفضل مما حققته كلينتون، التي تقدمت بفارق يتراوح بين 8 و16 نقطة.



ورغم أن حسم نتيجة الانتخابات ستقرره الولايات المتأرجحة، فإن الاستطلاعات تشير أيضاً إلى أن هاريس تراهن على التصويت المبكر فيها.

وبحسب استطلاعات ((فوكس نيوز)) و((سي إن إن)) و((يو إس توداي - سوفولك)) و((ماريست))، تتقدم هاريس في أريزونا بين 9 و12 نقطة، وجورجيا بين 7 و10 نقاط، وميشيغان بين 26 و39 نقطة، ونورث كارولاينا بين 2 و6 نقاط، وبنسلفانيا بين 17 و35 نقطة، وويسكونسن بين 22 و60 نقطة. في حين سجل ترمب تقدماً بست نقاط على هاريس في ولاية متأرجحة واحدة هي نيفادا، بحسب ((سي إن إن)).



وتشير تلك الأرقام إلى أن هاريس ستدخل يوم الانتخابات في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) بفارق كبير، في التصويت المبكر. غير أن إقبال الجمهوريين على المشاركة، والفارق بين أرقام هاريس وما سجله بايدن عام 2020، يعطيانهم الأمل بتكرار تجربة 2016.



قلق جمهوري في بنسلفانيا



غير أن ما أثار قلق الجمهوريين بشكل أكبر، هو التصويت المبكر الذي جرى في ولاية بنسلفانيا، حيث أدلى الناخبون الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً بنحو نصف الأصوات المبكرة. وسجّل الديمقراطيون نحو 58 في المائة من الأصوات التي أدلى بها كبار السن، مقارنة بـ35 في المائة للجمهوريين، رغم أن كلا الحزبين لديه أعداد متساوية تقريباً من الناخبين المسجلين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر.



وتتوافق هذه البيانات مع استطلاعات الرأي في الولاية، التي أظهرت أن ترمب يخسر الدعم بين الناخبين الأكبر سناً، الذين صوتوا للجمهوريين في الانتخابات الرئاسية الخمس السابقة. وبحسب استطلاع ((فوكس نيوز)) في بنسلفانيا، يتخلف ترمب بفارق 5 نقاط مئوية عن هاريس بين الناخبين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً وما فوق، وهو تراجع عن الشهر السابق، عندما تعادل معها في هذه الشريحة العمرية. وهو تحول كبير عن عام 2020، عندما حصل ترمب على 53 في المائة من أصوات كبار السن في بنسلفانيا، ورغم ذلك خسر الولاية.



ويعد تصويت كبار السن مُهماً بشكل خاص في خمس من الولايات السبع المتأرجحة؛ بنسلفانيا وأريزونا وميشيغان وويسكونسن ونورث كارولاينا، التي لديها عدد أكبر من السكان فوق سن 65 عاماً مقارنة بالمتوسط الوطني، وفقاً لبيانات تعداد السكان في البلاد. وفي جميع أنحاء ولايات ((الجدار الأزرق))، يتقدم الناخبون الديمقراطيون الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً بنسبة 10 إلى 20 في المائة على نظرائهم الجمهوريين فيما يتعلق بالإقبال على التصويت المبكر.



اتجاهات التصويت تتغير



لكن تحليلاً لمجلة ((بوليتيكو)) أظهر أن هذا التصويت لا يعطي صورة واضحة عن التكوين الإجمالي للناخبين عند اكتمال التصويت. وظهر أن نحو 35 في المائة من الجمهوريين الذين أدلوا بأصواتهم حتى الآن في بنسلفانيا هم ناخبون أدلوا بأصواتهم في يوم الانتخابات في عام 2020. وعلى النقيض من ذلك، صوت نحو 8 في المائة من الديمقراطيين الذين صوتوا في الولاية في يوم الانتخابات في عام 2020. وتشير هذه الأرقام إلى أن التصويت المبكر في بنسلفانيا من المرجح أن يكون أكثر ميلاً للجمهوريين، مما كان عليه قبل أربع سنوات، في حين يرجح أن يكون التصويت يوم الانتخابات أكثر ميلاً للديمقراطيين. لكن وعلى الرغم من ذلك، لم يكن من المعتاد أن يدلي كبار السن من الديمقراطيين بأصواتهم في وقت مبكر.



ترمب يزعم الفوز بنيو مكسيكو



أثارت مزاعم ترمب بأنه ((ربح نيومكسيكو)) عام 2020، خلال نشاط انتخابي، الخميس، في هذه الولاية الديمقراطية الآمنة، انتقادات عدة، خصوصاً من بعض الجمهوريين، الذين عدوا زياراته إلى ولايات محسومة للديمقراطيين، مضيعة للجهود التي ينبغي أن يبذلها في الولايات المتأرجحة.



وزعم ترمب أنه يريد تحسين حظوظه بين الناخبين اللاتينيين في هذه الولاية. وقال في تجمع جماهيري: ((قالوا جميعاً: لا تأتِ. (...) لا يمكنك الفوز بولاية نيو مكسيكو. قلت: انظروا، أصواتكم مزورة))، وأضاف: ((كنا نفوز بها مرتين تقريباً، ودعني أخبرك، أعتقد أننا فزنا بها مرتين إذا كنت تريد معرفة الحقيقة. وإذا كان بإمكانك مراقبة عداد الأصوات الخاصة بك (...) فسنفوز بكاليفورنيا، وسنفوز بالعديد من الولايات)).



تضييع الموارد



وفي الواقع، خسر ترمب نيو مكسيكو أمام بايدن بنحو 11 نقطة مئوية عام 2020، وأمام هيلاري كلينتون بنحو 8 نقاط، كما لم ترفع فيها أي اتهامات تزوير، كما أشار ترمب. لكن زيارته للولاية ولولايات محسومة للديمقراطيين، مثل كاليفورنيا ونيوجيرسي ونيويورك، عدها البعض استراتيجية غير تقليدية.



وفي حين يقول مستشارو ترمب وحلفاؤه إنهم يرون مزايا في هذه المحطات، بما في ذلك لمساعدة المرشحين الجمهوريين في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، يرى بعض الاستراتيجيين الجمهوريين أن هذه الجهود تعد تبديداً للوقت الذي ينبغي استثماره في زيارة الولايات المتأرجحة. ويقول الاستراتيجي الجمهوري أليكس كونانت: ((المورد الأكثر محدودية في هذه المرحلة هو الوقت. إذا انتهى به الأمر إلى خسارة بنسلفانيا بفارق 1000 صوت، فسوف يندم على قضاء بعض الوقت في فرجينيا)).-(وكالات)