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45 ألف عقد عمل وقعت من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

11/2/2024 4:32:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بلغ عدد عقود العمل الموقعة من خلال البرنامج الوطني للتشغيل 45314 عقد عمل، فيما بلغ عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة بالبرنامج 2752 منشأة.


وبين الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان عدد عقود العمل الموقعة مع الإناث من خلال البرنامج بلغ 23981 عقد عمل، لافتا إلى أن عدد عقود العمل الموقعة مع منتفعي صندوق المعونة الوطنية 2975 عقد عمل منهم 1523 عقد عمل مع إناث.


وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تشغيل ما نسبته 35 بالمئة من الإناث، و7 بالمئة من القادرين على العمل من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، كما سيكون البرنامج متاحا لمن يرغب بالتقدم من فئة ذوي الإعاقة.

وبين الزيود أن البرنامج يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل من مختلف المؤهلات العلمية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وجميع محافظات المملكة.


وأوضح أن أصحاب العمل يلتزمون بتوقيع عقد لمدة 12 شهرا، والبرنامج يدعم الأجور بمبلغ 130 دينارا شهريا لمدة 6 أشهر، ومساهمة في اشتراكات الضمان للعامل بمقدار 10 دنانير، وبدل المواصلات بقيمة 10 دنانير.


وقال "بإمكان الباحثين والباحثات عن العمل الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة، والدخول إلى المنصة الوطنية للتشغيل "سجل" للتسجيل والاطلاع على فرص العمل المتاحة المتوفرة في منشآت القطاع الخاص المسجلة في البرنامج، والأمر نفسه ينسحب على شركات ومؤسسات القطاع الخاص".- (بترا)

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