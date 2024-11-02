45 ألف عقد عمل وقعت من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغ عدد عقود العمل الموقعة من خلال البرنامج الوطني للتشغيل 45314 عقد عمل، فيما بلغ عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة بالبرنامج 2752 منشأة.
وبين الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان عدد عقود العمل الموقعة مع الإناث من خلال البرنامج بلغ 23981 عقد عمل، لافتا إلى أن عدد عقود العمل الموقعة مع منتفعي صندوق المعونة الوطنية 2975 عقد عمل منهم 1523 عقد عمل مع إناث.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تشغيل ما نسبته 35 بالمئة من الإناث، و7 بالمئة من القادرين على العمل من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، كما سيكون البرنامج متاحا لمن يرغب بالتقدم من فئة ذوي الإعاقة.
وبين الزيود أن البرنامج يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل من مختلف المؤهلات العلمية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وجميع محافظات المملكة.
وأوضح أن أصحاب العمل يلتزمون بتوقيع عقد لمدة 12 شهرا، والبرنامج يدعم الأجور بمبلغ 130 دينارا شهريا لمدة 6 أشهر، ومساهمة في اشتراكات الضمان للعامل بمقدار 10 دنانير، وبدل المواصلات بقيمة 10 دنانير.
وقال "بإمكان الباحثين والباحثات عن العمل الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة، والدخول إلى المنصة الوطنية للتشغيل "سجل" للتسجيل والاطلاع على فرص العمل المتاحة المتوفرة في منشآت القطاع الخاص المسجلة في البرنامج، والأمر نفسه ينسحب على شركات ومؤسسات القطاع الخاص".- (بترا)
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