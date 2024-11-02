القضاة: تعزيز الرقابة على الأعمال لتجويد المخرجات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين

عقدت اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الاعمال اجتماعها الثاني عشر برئاسة الصناعة والتجارة والتموين /رئيس اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الاعمال م. يعرب القضاة وحضور الأمين العام للوزارة / نائب رئيس اللجنة دانا الزعبي وأعضاء اللجنة.



وأكد م. القضاة على دور اللجنة العليا لتطوير التفتيش كمظلة وطنية لتطوير التفتيش على الأعمال وتخفيف العبء على المستثمرين وللنهوض بمنظومة الرقابة والتفتيش بشكل متكامل وزيادة تنسيق العمل الرقابي بين الجهات المرجعية التنظيمية وأهمية تطبيق نظام التفتيش المحوسب في الجهات الرقابية.



وناقشت اللجنة عددا من الموضوعات التي تخص عمليات الرقابة والتفتيش على الأعمال واتخذت عدة قرارات حول تفويض صلاحيات بين عدد من الجهات الرقابية والموافقة على تمديد عمل لجان تفتيش مشتركة (لجنة التفتيش المشتركة على المصانع الغذائية ولجنة التفتيش المشتركة على المنشآت السياحية).



وتم التأكيد على أهمية قيام الجهات المرجعية التنظيمية بتبني التوجهات الاستراتيجية المحددة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير التفتيش على الاعمال (2024-2026) والعمل على تنفيذ الأنشطة المرتبطة بها، والاسراع في تنفيذ مشروع حوسبه إجراءات التفتيش للجهات المرجعية التنظيمية. والتأكيد على الجهات المرجعية التنظيمية.