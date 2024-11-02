تخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لدعم الشمولية والمساواة بين الجنسين في قطاع التكنولوجيا

رعت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، السيدة سميرة الزعبي، حفل تخريج الدفعة الأولى من المشاركين في البرنامج التدريبي الذي أطلقته شبكة تكوين (Tech Women Inclusivity - TechWIN)، إحدى مبادرات مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف التابع للوزارة، والذي يضم ممثلين من أكثر من 20 شركة كبرى في قطاع المعلومات والاتصالات، والتي تهدف إلى تعزيز الشمولية والمساواة بين الجنسين في بيئة العمل.





ويهدف البرنامج التدريبي، الذي استمر لمدة يومين، إلى تزويد الشركات الأعضاء بأدوات واستراتيجيات عملية لتبني سياسات شاملة تعزز تكافؤ الفرص وتمثيل النساء بشكل عادل، مما يسهم في رفع مستويات الأداء والتنافسية في القطاع. كما ركز البرنامج على نشر ثقافة الابتكار والانفتاح والتمكين داخل المؤسسات، تجسيدًا لالتزام الأعضاء بمبادئ الشمولية والتنوع.



وأشادت الزعبي، خلال الحفل، بجهود شبكة تكوين لتعزيز دور المرأة في قطاع التكنولوجيا، مؤكدةً أن تخريج هذه الدفعة الأولى يمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة عمل متكافئة وداعمة، تُتيح للنساء الوصول إلى مواقع القيادة وتفعيل ثقافة الشمولية، مما يسهم في تعزيز كفاءة الشركات وتأسيس مجتمع مهني متوازن في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.