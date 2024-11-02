مقتل متعاطي للمخدرات على يد اثنين من أبنائه وإعدام أحدهما

MENAFN - Alghad Newspaper) موفق كمال

انتهت رحلة متعاط للمخدرات والمشروبات الكحولية بموته خنقا على يد ابنيه (أحدهما حدث)، وذلك لوضع حدّ للأحداث المأساوية التي يرتكبها الأب بحق أسرته عندما يكون بحالة تعاط.



ولغايات الخلاص من النزاع الأسري، فقدت هذه الأسرة اثنين من أفرادها، وهما الأب وابنه الذي اشترك مع شقيقه الحدث بخنق والدهما "بحزام مريول المدرسة" العائد لشقيقتهما الصغرى.



وكانت محكمة الجنايات الكبرى دانت المتهم بجرم القتل الواقع على أحد الأصول، بالإضافة إلى تهمة القتل القصد، وقضت بإعدامه شنقا حتى الموت، فيما تمت محاكمة الإبن الثاني أمام محكمة الأحداث.



وحسب قرار الحكم الذي أيدته محكمة التمييز بعد أن نقضته سابقا، فإن المغدور هو من متعاطي المشروبات الكحولية والمخدرات، ودائم افتعال المشاكل مع أسرته.



وقبل يوم من ارتكاب الجريمة، فإن المتهم أبلغ شقيقه الحدث ووالدته أنه سيقتل والده" ليريح الأسرة منه"، وفي اليوم التالي حضر المتهم إلى منزله مساء وخلد إلى نومه في غرفته المخصصة، فيما أحضر المتهم حزام مريول مدرسي، ودخلا (مع أخيه) إلى غرفة نوم أبيهما، حيث قام الحدث بسحب الوسادة من تحت رأس والده، ورويدا رويدا استطاع أن يمرر الحزام من تحت رقبته، فيما قام المتهم بتثبيت والده من اليدين والكتفين، وتولى الحدث شدّ حزام المريول المدرسي إلى أن تأكدا كلاهما أن والدهما قد فارق الحياة.