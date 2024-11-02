مقتل متعاطي للمخدرات على يد اثنين من أبنائه وإعدام أحدهما

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
موفق كمال
انتهت رحلة متعاط للمخدرات والمشروبات الكحولية بموته خنقا على يد ابنيه (أحدهما حدث)، وذلك لوضع حدّ للأحداث المأساوية التي يرتكبها الأب بحق أسرته عندما يكون بحالة تعاط.
ولغايات الخلاص من النزاع الأسري، فقدت هذه الأسرة اثنين من أفرادها، وهما الأب وابنه الذي اشترك مع شقيقه الحدث بخنق والدهما "بحزام مريول المدرسة" العائد لشقيقتهما الصغرى.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى دانت المتهم بجرم القتل الواقع على أحد الأصول، بالإضافة إلى تهمة القتل القصد، وقضت بإعدامه شنقا حتى الموت، فيما تمت محاكمة الإبن الثاني أمام محكمة الأحداث.
وحسب قرار الحكم الذي أيدته محكمة التمييز بعد أن نقضته سابقا، فإن المغدور هو من متعاطي المشروبات الكحولية والمخدرات، ودائم افتعال المشاكل مع أسرته.
وقبل يوم من ارتكاب الجريمة، فإن المتهم أبلغ شقيقه الحدث ووالدته أنه سيقتل والده" ليريح الأسرة منه"، وفي اليوم التالي حضر المتهم إلى منزله مساء وخلد إلى نومه في غرفته المخصصة، فيما أحضر المتهم حزام مريول مدرسي، ودخلا (مع أخيه) إلى غرفة نوم أبيهما، حيث قام الحدث بسحب الوسادة من تحت رأس والده، ورويدا رويدا استطاع أن يمرر الحزام من تحت رقبته، فيما قام المتهم بتثبيت والده من اليدين والكتفين، وتولى الحدث شدّ حزام المريول المدرسي إلى أن تأكدا كلاهما أن والدهما قد فارق الحياة.
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