شركة Rampur Distillery تضيء ساحة Times Square في مدينة نيويورك احتفالاً بمهرجان ديوالي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تحتفل شركة Rampur Distillery بمهرجان ديوالي 2024 بعرض مذهل في ساحة Times Square بمدينة نيويورك.

"شركة Rampur Distillery بأكملها تتمنى لكم مهرجان ديوالي سعيدًا! يجسد المهرجان مفهوم النور والوحدة والبدايات الجديدة. وفي خضم هذه الاحتفالات الرائعة، نفخر بعرض منتجنا الحائز على الجوائز Rampur Indian Single Malt Whisky، كما نقدم سلسلة مجموعة Jugalbandi، التي تتضمن Jugalbandi #5 و‎#6، والمقرر إطلاقها في الولايات المتحدة في 2025. وأود أن أشير إلى أن ساحة Times Square تعكس تراثنا الغني والتزامنا بتعزيز حضورنا العالمي. لنستحضر معًا روح ديوالي ونتطلع إلى عام مزدهر ممتلئ بالإنجازات!" - كان هذا نص تصريح السيد Sanjeev Banga، رئيس قسم الأعمال الدولية في Radico Khaitan.

في عام 2016، اخترقت شركة Rampur Distillery بنجاح السوق العالمية تزامنًا مع إطلاق منتجها الرائد Rampur Select Indian Single Malt Whisky الذي لفت الانتباه إليه بسرعة لما يتمتع به من نهكة غنية وجودة متميزة.

مع اقتراب مهرجان ديوالي 2024، تحتفل الشركة بكل فخر بمنتج Rampur Asava الحائز على الجوائز، الذي حاز على تصنيف أفضل مشروب في العالم لعام 2023 ضمن John Barleycorn Awards، إذ يعد هذا التكريم شهادة على التزام Rampur بالابتكار والتميز في صناعة المشروبات.

عمدت شركة Rampur Distillery أيضًا إلى تعزيز محفظتها الفاخرة، فقدمت مجموعة من المنتجات المتميزة المصنوعة بجودة ودقة عاليتين، إذ يتميز كل منتج بنكهات فريدة تعكس براعة القائمين على صناعة المشروبات في الهند. ومع الإضافة الأخيرة، Rampur Barrel Blush، تواصل الشركة مزج التقنيات التقليدية مع التقنيات الحديثة، في خطوة منها لجذب اهتمام عشاق المشروبات والخبراء على مستوى العالم.

صرح السيد Kunal Madan، نائب رئيس قسم الأعمال الدولية في Radico Khaitan، قائلاً: "مهرجان ديوالي سعيد! ونود أن نعبر عن سعادتنا بالاحتفال بهذا الموسم الاحتفالي مع الجميع. بالإضافة إلى منتجاتنا الحائزة على الجوائز، يسعدنا مشاركة الأخبار الجديدة بشأن إطلاقنا مؤخرًا Rampur Barrel Blush، منتجنا الجديد الذي يجسد روح مهرجان ديوالي الذي يحتفل بالبدايات الجديدة والتراث الغني. فمثلما يرمز مهرجان ديوالي إلى البدايات الجديدة والفرح، فإن هذا المشروب يدعوك إلى مشاركة اللحظات الاجتماعية مع أحبائك، إذ إن نكهاته الرائعة تضيف لمسة من الكمال على دفء الموسم، مما يجعله خيارًا رائعًا للاحتفال بالرخاء والذكريات العزيزة. هيا نحتفل بالترابط العائلي والمهرجانات وفرحة التجمعات!"

تتضمن عروض Rampur Whisky ما يلي:



Rampur Select

Rampur Double Cask

Rampur Asava

Rampur Barrel Blush

Rampur Jugalbandi Series Sangam World Malt

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

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