شركة Rampur Distillery تضيء ساحة Times Square في مدينة نيويورك احتفالاً بمهرجان ديوالي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تحتفل شركة Rampur Distillery بمهرجان ديوالي 2024 بعرض مذهل في ساحة Times Square بمدينة نيويورك.
"شركة Rampur Distillery بأكملها تتمنى لكم مهرجان ديوالي سعيدًا! يجسد المهرجان مفهوم النور والوحدة والبدايات الجديدة. وفي خضم هذه الاحتفالات الرائعة، نفخر بعرض منتجنا الحائز على الجوائز Rampur Indian Single Malt Whisky، كما نقدم سلسلة مجموعة Jugalbandi، التي تتضمن Jugalbandi #5 و#6، والمقرر إطلاقها في الولايات المتحدة في 2025. وأود أن أشير إلى أن ساحة Times Square تعكس تراثنا الغني والتزامنا بتعزيز حضورنا العالمي. لنستحضر معًا روح ديوالي ونتطلع إلى عام مزدهر ممتلئ بالإنجازات!" - كان هذا نص تصريح السيد Sanjeev Banga، رئيس قسم الأعمال الدولية في Radico Khaitan.
في عام 2016، اخترقت شركة Rampur Distillery بنجاح السوق العالمية تزامنًا مع إطلاق منتجها الرائد Rampur Select Indian Single Malt Whisky الذي لفت الانتباه إليه بسرعة لما يتمتع به من نهكة غنية وجودة متميزة.
مع اقتراب مهرجان ديوالي 2024، تحتفل الشركة بكل فخر بمنتج Rampur Asava الحائز على الجوائز، الذي حاز على تصنيف أفضل مشروب في العالم لعام 2023 ضمن John Barleycorn Awards، إذ يعد هذا التكريم شهادة على التزام Rampur بالابتكار والتميز في صناعة المشروبات.
عمدت شركة Rampur Distillery أيضًا إلى تعزيز محفظتها الفاخرة، فقدمت مجموعة من المنتجات المتميزة المصنوعة بجودة ودقة عاليتين، إذ يتميز كل منتج بنكهات فريدة تعكس براعة القائمين على صناعة المشروبات في الهند. ومع الإضافة الأخيرة، Rampur Barrel Blush، تواصل الشركة مزج التقنيات التقليدية مع التقنيات الحديثة، في خطوة منها لجذب اهتمام عشاق المشروبات والخبراء على مستوى العالم.
صرح السيد Kunal Madan، نائب رئيس قسم الأعمال الدولية في Radico Khaitan، قائلاً: "مهرجان ديوالي سعيد! ونود أن نعبر عن سعادتنا بالاحتفال بهذا الموسم الاحتفالي مع الجميع. بالإضافة إلى منتجاتنا الحائزة على الجوائز، يسعدنا مشاركة الأخبار الجديدة بشأن إطلاقنا مؤخرًا Rampur Barrel Blush، منتجنا الجديد الذي يجسد روح مهرجان ديوالي الذي يحتفل بالبدايات الجديدة والتراث الغني. فمثلما يرمز مهرجان ديوالي إلى البدايات الجديدة والفرح، فإن هذا المشروب يدعوك إلى مشاركة اللحظات الاجتماعية مع أحبائك، إذ إن نكهاته الرائعة تضيف لمسة من الكمال على دفء الموسم، مما يجعله خيارًا رائعًا للاحتفال بالرخاء والذكريات العزيزة. هيا نحتفل بالترابط العائلي والمهرجانات وفرحة التجمعات!"
تتضمن عروض Rampur Whisky ما يلي:
Rampur Select
Rampur Double Cask
Rampur Asava
Rampur Barrel Blush
Rampur Jugalbandi Series
Sangam World Malt
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