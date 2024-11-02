شركتا Xsolla وlong Tale Games تطلقان حملة خيرية بالتعاون مع Life Is Feudal لدعم Games For Change

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- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أبرمت شركة Xsolla التجارية العالمية المتخصصة في مجال ألعاب الفيديو، شراكة مع شركة Long Tale Games لإطلاق حملة خيرية، على أن تُخصص 50% من عائدات باقة الاشتراك لمدة 3 أشهر في Life is Feudal لصالح Games For Change. تعكس هذه المبادرة التي ستستمر حتى 31 من ديسمبر التزام شركة Xsolla بالاستفادة من قوة الألعاب لتحقيق تغيير إيجابي ملموس.
تقدم الحملة للاعبين مغامرة شائقة في Life is Feudal: MMO وتتيح لهم إحداث تأثير ملموس. وتجدر هنا الإشارة إلى أنه سيتم تخصيص نصف كل اشتراك لمدة ثلاثة أشهر لصالح البرامج التعليمية ومبادرات المشاركة المدنية ومشروعات التأثير الاجتماعي، وهذا من شأنه الإسهام في مساعدة الحملة على توصيل مفهوم قدرة الألعاب على تعزيز أساسيات مستقبل أفضل عن طريق قوة اللعب، إذ يتمكن اللاعبون من المشاركة في قضية هادفة، مما يبرهن على أن الألعاب ليست مجرد وسيلة ترفيهية، بل هي وسيلة لدعم القضايا المهمة.
صرح Chris Hewish، مدير قسم الشؤون الإستراتيجية في شركة Xsolla، قائلاً: "لا تتمحور الألعاب حول الترفيه فحسب؛ بل تتمحور حول المجتمع والقدرة على إحداث فارق ملموس". "إن دعم Games For Change يتماشى مع مهمتنا المتمثلة في مواجهة القضايا المهمة في التعليم، والمشاركة المدنية، والتأثير الاجتماعي عن طريق الألعاب. كما تعمل هذه الحملة على تعزيز مجتمع الألعاب بأكمله، ناهيك عن إحداث تغيير باعث على الإلهام عن طريق اللعب."
صرحت Susanna Pollack، رئيس Games For Change، قائلة: "يحدونا بالغ السعادة في Games For Change إزاء مشاركتنا في هذه المبادرة التي تسلط الضوء على تكاتف اللاعبين والمطورين والمبدعين وتأثيرهم وقدرتهم على إحداث تأثير إيجابي ملموس". "ونحن نهدف، مستعينين بهذه الشراكة مع شركتي Xsolla وLong Tale Games، إلى تمكين المزيد من المبدعين من تطوير تجارب جذابة وتعليمية وملهمة تتخطى حدود الترفيه. وأود أن أشير إلى أن الأموال المجمعة ستوجه مباشرةً لدعم مهمتنا المتمثلة في الاستفادة من قوة الألعاب والوسائط الجذابة لتحقيق الصالح الاجتماعي وتعزيز التغيير الهادف في المجتمعات على مستوى العالم."
لمزيد من المعلومات، الرجاء الاطلاع على حملة Long Tale Games وGames For Change هنا:
تؤكد هذه الحملات على التزام شركة Xsolla بالمسؤولية الاجتماعية، والتزام مجتمع الألعاب بالاعتماد على المنصات لتحقيق الصالح العام.
نبذة عن Xsolla
تعد Xsolla شركة تجارية عالمية متخصصة في مجال ألعاب الفيديو تتمتع بمجموعة قوية وفعالة من الأدوات والخدمات المصممة خصوصًا لخدمة صالح الصناعة، ومنذ تأسيسها في عام 2005، ساعدت شركة Xsolla الآلاف من مطوري وناشري الألعاب من مختلف الفئات في تمويل ألعابهم والتسويق لها وإطلاقها وتحقيق دخل منها عالميًا وعلى العديد من المنصات. هذا، وباعتبارها شركة رائدة مبتكرة في مجال تجارة الألعاب، فإن مهمة شركة Xsolla تتمثل في التخلص من التعقيدات الراسخة المتعلقة بالتوزيع العالمي والتسويق وتحقيق الدخل بغية مساعدة شركائنا في الوصول إلى مزيد من المناطق الجغرافية وتحقيق المزيد من الدخل وتكوين علاقات فعالة مع اللاعبين على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، تدعم شركة Xsolla، التي يقع مقرها الرئيسي في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا وتنتشر مكاتبها في مونتريال ولندن وبرلين وبكين وغوانجو وسيول وطوكيو وكوالالمبور ورالي ومدن أخرى على مستوى العالم، شركات ألعاب كبيرة، مثل Valve وTake-Two وKRAFTON وNexters وNetEase وPlaystudios وPlayrix وmiHoYo والمزيد.
لمزيد من المعلومات ومعرفة المزيد، تفضل بزيارة xsolla
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نبذة عن Long Tale Games
تعد Long Tale Games (LTG) شركة نشر متعددة الأطياف تهدف إلى إحياء الألعاب الأسطورية بضخ دماء جديدة فيها وتوظيف آليات مبتكرة لتحقيق الأرباح واستقطاب المستخدمين. وبفضل محفظتها المتنوعة التي تتضمن كل شيء، بدءًا من الألعاب الكلاسيكية إلى ألعاب web3، تعمد شركة LTG إلى التعويل على خبرتها الثرية في الصناعة لتوجيه ونقل وتطوير ودعم تسويق الألعاب المميزة الدفينة والكلاسيكية، مما يضمن تخصيص نهج معين لكل مشروع. هذا، وتعتمد شركة LTG على محترفين متفانين في الصناعة يؤمنون بتطبيق إستراتيجية فاعلة قوامها المجتمع، إذ يشارك اللاعبون في عملية التطوير بغية بث حياة جديدة في كل لعبة، مما يبرهن على الالتزام بإحياء الألعاب المحبوبة وتعزيز نمو المشروعات الجديدة في عالم الألعاب.
لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة longtalegames
Twitter (X): @LifeisFeuda | Facebook: Life is Feuda
نبذة عن Games For Change
منذ عام 2004، أسهمت Games For Change (G4C) في تمكين منشئي الألعاب ومبتكريها من إحداث تغيير في العالم الحقيقي، معتمدين في هذا الصدد على الألعاب والوسائط الجذابة بغية مساعدة الناس على التعلم وتحسين مجتمعاتهم وتحويل العالم إلى مكان أفضل. كما تتعاون شركة G4C مع شركات التكنولوجيا والألعاب والمنظمات غير الربحية والمؤسسات والهيئات الحكومية لتنظيم أحداث عالمية المستوى وتوفير ألعاب عامة وتحديات تصميم وبرامج شبابية. هذا، وتدعم شركة G4C مجتمعًا عالميًا من مطوري الألعاب الساعين إلى استخدام الألعاب لمواجهة تحديات العالم الحقيقي، بدءًا من الصراعات الإنسانية إلى قضية تغير المناخ والتعليم.
LinkedIn: Games For Chang | Twitter (X): @G4 | Facebook: Games For Chang
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