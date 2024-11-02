شركتا Xsolla وlong Tale Games تطلقان حملة خيرية بالتعاون مع Life Is Feudal لدعم Games For Change

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أبرمت شركة Xsolla التجارية العالمية المتخصصة في مجال ألعاب الفيديو، شراكة مع شركة Long Tale Games لإطلاق حملة خيرية، على أن تُخصص 50% من عائدات باقة الاشتراك لمدة 3 أشهر في Life is Feudal لصالح Games For Change. تعكس هذه المبادرة التي ستستمر حتى 31 من ديسمبر التزام شركة Xsolla بالاستفادة من قوة الألعاب لتحقيق تغيير إيجابي ملموس.

تقدم الحملة للاعبين مغامرة شائقة في Life is Feudal: MMO وتتيح لهم إحداث تأثير ملموس. وتجدر هنا الإشارة إلى أنه سيتم تخصيص نصف كل اشتراك لمدة ثلاثة أشهر لصالح البرامج التعليمية ومبادرات المشاركة المدنية ومشروعات التأثير الاجتماعي، وهذا من شأنه الإسهام في مساعدة الحملة على توصيل مفهوم قدرة الألعاب على تعزيز أساسيات مستقبل أفضل عن طريق قوة اللعب، إذ يتمكن اللاعبون من المشاركة في قضية هادفة، مما يبرهن على أن الألعاب ليست مجرد وسيلة ترفيهية، بل هي وسيلة لدعم القضايا المهمة.

صرح Chris Hewish، مدير قسم الشؤون الإستراتيجية في شركة Xsolla، قائلاً: "لا تتمحور الألعاب حول الترفيه فحسب؛ بل تتمحور حول المجتمع والقدرة على إحداث فارق ملموس". "إن دعم Games For Change يتماشى مع مهمتنا المتمثلة في مواجهة القضايا المهمة في التعليم، والمشاركة المدنية، والتأثير الاجتماعي عن طريق الألعاب. كما تعمل هذه الحملة على تعزيز مجتمع الألعاب بأكمله، ناهيك عن إحداث تغيير باعث على الإلهام عن طريق اللعب."

صرحت Susanna Pollack، رئيس Games For Change، قائلة: "يحدونا بالغ السعادة في Games For Change إزاء مشاركتنا في هذه المبادرة التي تسلط الضوء على تكاتف اللاعبين والمطورين والمبدعين وتأثيرهم وقدرتهم على إحداث تأثير إيجابي ملموس". "ونحن نهدف، مستعينين بهذه الشراكة مع شركتي Xsolla وLong Tale Games، إلى تمكين المزيد من المبدعين من تطوير تجارب جذابة وتعليمية وملهمة تتخطى حدود الترفيه. وأود أن أشير إلى أن الأموال المجمعة ستوجه مباشرةً لدعم مهمتنا المتمثلة في الاستفادة من قوة الألعاب والوسائط الجذابة لتحقيق الصالح الاجتماعي وتعزيز التغيير الهادف في المجتمعات على مستوى العالم."

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاطلاع على حملة Long Tale Games وGames For Change هنا:

تؤكد هذه الحملات على التزام شركة Xsolla بالمسؤولية الاجتماعية، والتزام مجتمع الألعاب بالاعتماد على المنصات لتحقيق الصالح العام.

نبذة عن Xsolla

تعد Xsolla شركة تجارية عالمية متخصصة في مجال ألعاب الفيديو تتمتع بمجموعة قوية وفعالة من الأدوات والخدمات المصممة خصوصًا لخدمة صالح الصناعة، ومنذ تأسيسها في عام 2005، ساعدت شركة Xsolla الآلاف من مطوري وناشري الألعاب من مختلف الفئات في تمويل ألعابهم والتسويق لها وإطلاقها وتحقيق دخل منها عالميًا وعلى العديد من المنصات. هذا، وباعتبارها شركة رائدة مبتكرة في مجال تجارة الألعاب، فإن مهمة شركة Xsolla تتمثل في التخلص من التعقيدات الراسخة المتعلقة بالتوزيع العالمي والتسويق وتحقيق الدخل بغية مساعدة شركائنا في الوصول إلى مزيد من المناطق الجغرافية وتحقيق المزيد من الدخل وتكوين علاقات فعالة مع اللاعبين على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، تدعم شركة Xsolla، التي يقع مقرها الرئيسي في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا وتنتشر مكاتبها في مونتريال ولندن وبرلين وبكين وغوانجو وسيول وطوكيو وكوالالمبور ورالي ومدن أخرى على مستوى العالم، شركات ألعاب كبيرة، مثل Valve وTake-Two وKRAFTON وNexters وNetEase وPlaystudios وPlayrix وmiHoYo والمزيد.

لمزيد من المعلومات ومعرفة المزيد، تفضل بزيارة xsolla

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نبذة عن Long Tale Games

تعد Long Tale Games (LTG) شركة نشر متعددة الأطياف تهدف إلى إحياء الألعاب الأسطورية بضخ دماء جديدة فيها وتوظيف آليات مبتكرة لتحقيق الأرباح واستقطاب المستخدمين. وبفضل محفظتها المتنوعة التي تتضمن كل شيء، بدءًا من الألعاب الكلاسيكية إلى ألعاب web3، تعمد شركة LTG إلى التعويل على خبرتها الثرية في الصناعة لتوجيه ونقل وتطوير ودعم تسويق الألعاب المميزة الدفينة والكلاسيكية، مما يضمن تخصيص نهج معين لكل مشروع. هذا، وتعتمد شركة LTG على محترفين متفانين في الصناعة يؤمنون بتطبيق إستراتيجية فاعلة قوامها المجتمع، إذ يشارك اللاعبون في عملية التطوير بغية بث حياة جديدة في كل لعبة، مما يبرهن على الالتزام بإحياء الألعاب المحبوبة وتعزيز نمو المشروعات الجديدة في عالم الألعاب.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة longtalegames

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نبذة عن Games For Change

منذ عام 2004، أسهمت Games For Change (G4C) في تمكين منشئي الألعاب ومبتكريها من إحداث تغيير في العالم الحقيقي، معتمدين في هذا الصدد على الألعاب والوسائط الجذابة بغية مساعدة الناس على التعلم وتحسين مجتمعاتهم وتحويل العالم إلى مكان أفضل. كما تتعاون شركة G4C مع شركات التكنولوجيا والألعاب والمنظمات غير الربحية والمؤسسات والهيئات الحكومية لتنظيم أحداث عالمية المستوى وتوفير ألعاب عامة وتحديات تصميم وبرامج شبابية. هذا، وتدعم شركة G4C مجتمعًا عالميًا من مطوري الألعاب الساعين إلى استخدام الألعاب لمواجهة تحديات العالم الحقيقي، بدءًا من الصراعات الإنسانية إلى قضية تغير المناخ والتعليم.

LinkedIn:‎ Games For Chang | Twitter (X):‎ ‎@G4 | Facebook:‎ Games For Chang

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