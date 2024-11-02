شركة ZAPI GROUP تعلن عن استحواذها على شركة UBIQUICOM الرائدة في أنظمة تحديد المواقع اللحظية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة ZAPI GROUP الرائدة عالميًا في مجال الكهربة، عن استحواذها على شركة UBIQUICOM الرائدة في أنظمة تحديد المواقع اللحظية (RTLS) المستخدمة في عمليات التصنيع والنقل والعمليات اللوجستية، إذ تسهم الاستحواذ هذه في تعزيز مكانة شركة ZAPI GROUP كشركة متكاملة متخصصة في الأنظمة الشاملة في مجال الكهربة وأتمتة المستودعات.

تسهم صفقة استحواذ شركة ZAPI GROUP على شركة UBIQUICOM في تعزيز قدرة شركات المعدات الأصلية (OEMs) على الاستفادة من حلول الأتمتة الفعالة التي تعزز عنصري السلامة والكفاءة في عمليات معالجة المواد والتصنيع.

صرح السيد Giannino Zanichelli، مؤسس ومالك شركة ZAPI GROUP، قائلاً: "تعد صفقة الاستحواذ على شركة UBIQUICOM إنجازًا مهمًا في غمار مواصلة شركة ZAPI GROUP رحلتها الهادفة إلى تنويع محفظتها وتنمية قدراتها بغية خدمة قطاعات المركبات الموجهة آليًا (AGV) ومعالجة المواد العالمية". "يتيح هذا التطور الإستراتيجي للشركة توسيع نطاق حلول القيمة المضافة والأنظمة المتكاملة المتوفرة لعملائها من شركات تصنيع المعدات الأصلية (OEMs)."

توفر شركات ZAPI GROUP مجموعة كبيرة من القدرات لشركات تصنيع المعدات الأصلية (OEMs) مع مجموعة من حلول الكهربة المستخدمة في آلات معالجة المواد/الروبوتات، بما في ذلك المحولات/وحدات التحكم، والمحركات الكهربائية، وشواحن البطاريات عالية التردد، والملحقات. إضافةً إلى ذلك، تشمل شركات المجموعة الرائدة في مجال الابتكار في قطاعات المركبات الموجهة آليًا (AGV) ومعالجة المواد، Zapi وBest Motor وBlueBotics وDelta-Q Technologies وInmotion Technologies وSchabmüller وZIVAN وZTP و4E-Consulting والآن UBIQUICOM.

صرح Stefano Sarasso، مؤسس شركة UBIQUICOM ومديرها التنفيذي، قائلاً: "يحدونا بالغ السعادة إزاء الجمع بين خبرتنا الثرية مع خبرة شركة رائدة في الصناعة على شاكلة ZAPI GROUP". "إن سجلنا الحافل بالإنجازات على صعيد تطوير حلول أنظمة تحديد المواقع اللحظية (RTLS) التي تعزز عنصري سلامة وكفاءة العمليات عبر مراحل الإنتاج وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية يضفي طابع الكمال على حلول تكامل الأنظمة الحالية الفاعلة في شركة ZAPI GROUP ويعزز مهمتها في مجال الكهربة."

نبذة عن ZAPI GROUP

تسعى شركة ZAPI GROUP إلى وضع آليات فعالة لرسم ملامح مستقبل قوامه الكهربة مستعينةً في هذا الصدد بمحفظة منتجات متكاملة للغاية، بما في ذلك أجهزة التحكم في الحركة، والمحركات الكهربائية، وشواحن البطاريات عالية التردد، وبرامج الملاحة المستقلة المستخدمة في المركبات الكهربائية بالكامل والهجينة. هذا، وتضم الآن شركة ZAPI GROUP، الرائدة عالميًا في مجال الكهربة التي تتمتع بخبرة ثرية في الأنظمة، ناهيك عن ابتكاراتها الرائدة وشغفها بتعزيز نجاح العملاء، بين جنباتها أكثر من 1700 موظف على مستوى العالم، أما إيراداتها السنوية الإجمالية، فإنها تزيد عن 700 مليون دولار أمريكي.

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نبذة عن UBIQUICOM

نجحت شركة UBIQUICOM، منذ عام 2004، في تطوير وتوفير أنظمة تحديد المواقع والتتبع اللحظية (RTLS) المتقدمة والحلول المعنية بكفاءة وسلامة العمليات المؤسسية المرتبطة بالإنتاج وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية. وبالتكاتف مع عملائها، صممت شركة UBIQUICOM مشروعات ناجحة أسهمت في تحسين العمليات من حيث الإنتاجية والكفاءة والسلامة. تعرف على المزيد على .

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