شركة ZAPI GROUP تعلن عن استحواذها على شركة UBIQUICOM الرائدة في أنظمة تحديد المواقع اللحظية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة ZAPI GROUP الرائدة عالميًا في مجال الكهربة، عن استحواذها على شركة UBIQUICOM الرائدة في أنظمة تحديد المواقع اللحظية (RTLS) المستخدمة في عمليات التصنيع والنقل والعمليات اللوجستية، إذ تسهم صفقة
الاستحواذ هذه في تعزيز مكانة شركة ZAPI GROUP كشركة متكاملة متخصصة في الأنظمة الشاملة في مجال الكهربة وأتمتة المستودعات.
تسهم صفقة استحواذ شركة ZAPI GROUP على شركة UBIQUICOM في تعزيز قدرة شركات تصنيع المعدات الأصلية (OEMs) على الاستفادة من حلول الأتمتة الفعالة التي تعزز عنصري السلامة والكفاءة في عمليات معالجة المواد والتصنيع.
صرح السيد Giannino Zanichelli، مؤسس ومالك شركة ZAPI GROUP، قائلاً: "تعد صفقة الاستحواذ على شركة UBIQUICOM إنجازًا مهمًا في غمار مواصلة شركة ZAPI GROUP رحلتها الهادفة إلى تنويع محفظتها وتنمية قدراتها بغية خدمة قطاعات المركبات الموجهة آليًا (AGV) ومعالجة المواد العالمية". "يتيح هذا التطور الإستراتيجي للشركة توسيع نطاق حلول القيمة المضافة والأنظمة المتكاملة المتوفرة لعملائها من شركات تصنيع المعدات الأصلية (OEMs)."
توفر شركات ZAPI GROUP مجموعة كبيرة من القدرات لشركات تصنيع المعدات الأصلية (OEMs) مع مجموعة من حلول الكهربة المستخدمة في آلات معالجة المواد/الروبوتات، بما في ذلك المحولات/وحدات التحكم، والمحركات الكهربائية، وشواحن البطاريات عالية التردد، والملحقات. إضافةً إلى ذلك، تشمل شركات المجموعة الرائدة في مجال الابتكار في قطاعات المركبات الموجهة آليًا (AGV) ومعالجة المواد، Zapi وBest Motor وBlueBotics وDelta-Q Technologies وInmotion Technologies وSchabmüller وZIVAN وZTP و4E-Consulting والآن UBIQUICOM.
صرح Stefano Sarasso، مؤسس شركة UBIQUICOM ومديرها التنفيذي، قائلاً: "يحدونا بالغ السعادة إزاء الجمع بين خبرتنا الثرية مع خبرة شركة رائدة في الصناعة على شاكلة ZAPI GROUP". "إن سجلنا الحافل بالإنجازات على صعيد تطوير حلول أنظمة تحديد المواقع اللحظية (RTLS) التي تعزز عنصري سلامة وكفاءة العمليات عبر مراحل الإنتاج وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية يضفي طابع الكمال على حلول تكامل الأنظمة الحالية الفاعلة في شركة ZAPI GROUP ويعزز مهمتها في مجال الكهربة."
نبذة عن ZAPI GROUP
تسعى شركة ZAPI GROUP إلى وضع آليات فعالة لرسم ملامح مستقبل قوامه الكهربة مستعينةً في هذا الصدد بمحفظة منتجات متكاملة للغاية، بما في ذلك أجهزة التحكم في الحركة، والمحركات الكهربائية، وشواحن البطاريات عالية التردد، وبرامج الملاحة المستقلة المستخدمة في المركبات الكهربائية بالكامل والهجينة. هذا، وتضم الآن شركة ZAPI GROUP، الرائدة عالميًا في مجال الكهربة التي تتمتع بخبرة ثرية في الأنظمة، ناهيك عن ابتكاراتها الرائدة وشغفها بتعزيز نجاح العملاء، بين جنباتها أكثر من 1700 موظف على مستوى العالم، أما إيراداتها السنوية الإجمالية، فإنها تزيد عن 700 مليون دولار أمريكي.
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نبذة عن UBIQUICOM
نجحت شركة UBIQUICOM، منذ عام 2004، في تطوير وتوفير أنظمة تحديد المواقع والتتبع اللحظية (RTLS) المتقدمة والحلول المعنية بكفاءة وسلامة العمليات المؤسسية المرتبطة بالإنتاج وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية. وبالتكاتف مع عملائها، صممت شركة UBIQUICOM مشروعات ناجحة أسهمت في تحسين العمليات من حيث الإنتاجية والكفاءة والسلامة. تعرف على المزيد على .
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