Saturday, 02 November 2024 05:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مرثية مشاري بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود

11/2/2024 4:26:34 AM
(MENAFN- Al Watan) يا جدي، فقدناك، ولا زلنا نشعر بأن الدنيا فقدت معناها. كنت رمزاً للقوة والحكمة، وقد تركت أثرًا لا يُنسى في حياتنا. علمتنا كيف نكون صادقين ونسير في دروب الحياة بشجاعة، وكيف نواجه التحديات بعزيمة وإصرار. لقد كنت الشخص الذي نتوجه إليه في الأوقات الصعبة. كنت تملأ البيت بالطمأنينة، وضحكتك تدفئ القلوب، زرعت فينا قيم الأمانة والعطاء، وكنا نجد فيك الملاذ الآمن حين تعصف بنا الأزمات.
وقررت، في لحظات التأمل هذه، أنه لو تسنّى لي الذهاب إلى باريس، فسأذهب مباشرة من المطار إلى (معرض القلوب الحزينة)، الذي سبق لي أن زرته، حيث يحوي جميع الهدايا والتذكارات لمن تحطمت قلوبهم وفقدوا الأحباب وفلذات أكبادهم. هذا المعرض، الذي يجسد مشاعر الفقد، يعكس حالتي ويعبر عن ما نشعر

ذلك هو جدي البطل الأمير مشاري بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود، الوجه المضيء في قلوبنا ومجتمعنا. كنت جسرًا يربط بين الأجيال، وذكراك ستظل حاضرة في قلوبنا، تتردد أصداؤها في كل زاوية من حياتنا، كانت لك قدرة فريدة على التأثير فيمن حولك، حتى أن مجرد وجودك كان يكفي لملء المكان بالحب والسكينة. كيف لنا أن ننسى تلك الجلسات التي كنا نلتف فيها حولك، نستمع إلى تجاربك ووجهات نظرك، وكأن الزمن يتوقف لنتذوق عبق الماضي وحنين الذكريات.
لا أستطيع أن أصف الحزن الذي يعتصر قلوبنا بغيابك. نفتقد ذواتنا بغيابك، فأنت لم تكن مجرد فرد من عائلتنا، بل كنت فقيدًا عزيزًا في قلوب المجتمع. فقدانك يترك فراغًا عميقًا لن يسده أحد، كغيمة رحلت تاركة السماء بلا لون. إن صدى صوتك، ورائحة عطورك، وحتى تلك التفاصيل الصغيرة في حياتك، ستبقى عالقة في ذهني إلى الأبد.
وأحمل في قلبي آخر الهدايا التي أهداني إياها، سبحة من مفضلاته، والتي أصبحت رمزًا لتلك اللحظات التي كنا نعيشها معًا، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب النفيسة التي كانت جزءًا من مكتبته الغنية بالكنوز المعرفية، حيث كانت تعكس شغفه بالعلم والثقافة، كما أحتفظ ببعض الصور التاريخية النادرة التي أهداني إياها من أرشيفه المادي، والذي يعكس سيرة حياته وتاريخه الشخصي. أراها الآن أمامي على مكتبي، وأضعها في صندوق محكم، متمسكة بها بشغف، خشية أن تفلت من بين يدي، لأخلدها مع البقية الباقية من دموعي المنهمرة.
أنت لم تكن مجرد إنسان، بل كنت حكيمًا وملهمًا، قدمت لنا دروسًا في الحياة من خلال تجاربك وقصصك. في كل موقف واجهناه، كانت نصائحك حاضرة، تعكس خبرتك وحنكتك. إن روحك الطيبة كانت دائمًا تنشر الفرح والأمل في قلوب من حولك.
يا جدي، لماذا رحلت عنا وكل الأماني تصاغ لك ومعك؟ ما زلنا متألمين، وما زالت الصدمة وصفنا وحالنا، وكأننا تلقينا خبر وفاتك منذ ثوانٍ قليلة. قلوبنا تواصل نزف الحزن، كأنها تنهل من محيطات ليس لعمقها قاع. وما زالت كل حواسنا مخدرة، كأن وقودها أنت.
قالوا لنا يا جدي إن الحزن سيتضاءل، وإن قلوبنا ستسلى، وإن الحياة ستمضي وستبقى ذكراك، لكنك رجل استثنائي، لا يوجد مثلك، ولن يخلق بعدك في تميزك أحد. حزننا يكبر ولا يقل، وذكراك تحيا في قلوبنا كما لا تُنسى، والحياة توقفت عند لحظة موتك ولم تمضِ أبدًا.
ها هي حياتنا، وقد مضت أيام على رحيلك، متشحة بسواد كئيب يغرقنا في دوامة حزن لم نتمكن من عبورها. كيف لنا أن نعبرها، وأن نسلو وكل التفاصيل مرتبطة بك؟ كيف لنا أن نجد قوة لنهزم حزن فقدك، وقوتنا أنت؟
نعم، يا نادر الجمال والقول والحضور، كنت، وأصبحت، وستظل للأبد كل التفاصيل. في تلك الزاوية ضحكنا وبكينا معًا، وهناك تحدثنا وشاركناك كل القصص والأسرار، تعلمنا منك كل ما جعلنا ما نحن عليه اليوم.
إذن كيف لنا أن نكتبك غائبًا وأنت تملك كل هذا الحضور في قلوب أبنائك وبناتك وأحفادك، بل في قلوب المجتمع بأسره؟ كيف بنا أن نصدق بأن فراقك حتمي، وأن ما يفصلنا عنك موتٌ لا نملك إلا أن ننتظر قرب حضوره أو بعده؟
كيف لنا ألا نسمع صوتك ونحن نتلذذ برضاك وبرك، وكيف ستمضي أيامنا بدونك؟ كيف لنا أن نضحك ونفرح ونحلم ونخطط، وكل مصادينا أنت؟ كيف لنا أن نتوقف عن البكاء والحزن، وخسارتنا أنت؟ كيف لنا أن نعيش وبرحيلك رحلت معك كل الأشياء الجميلة وكل الأحلام والأماني؟
كيف لنا أن نعيش وطعم الوجع الذي تركه رحيلك يشبه موتًا نعيشه كل يوم؟ لم نكن نعلم، يا جدي، بأن أرواحنا ستتمزق أشلاء وستظل تنزف وجع صدمة مغادرة روحك جسدك، ودنيا لم تعد هي الدنيا بغيابك.
قل لنا يا جدي، يا من علمتنا من الحياة كل ما نعلم، كيف لنا أن نعيش بعد فراقك، وكيف سنكمل مشوارًا اعتدنا أن تكون رفيقنا فيه؟ كيف سنتنفس وأنت الهواء، ونضحك وأنت الفرحة، وننجح وأنت الدافع؟
كيف سنواصل برك ونفرح بدعواتك؟ وكيف سنتقرب لمن خلقنا ونرجو رحمته بعبادة البر التي عشقناها لك وبك؟ كيف ستتمكن قلوبنا الحزينة من النبض وصدى نبضات قلبك، التي أنهكها المرض، لا تزال صداها في أوردتنا؟
كيف سيفرحنا وصدى صوت أنين قلبك يتردد في كياناتنا؟ ولماذا حزننا عليك يملك كل هذه السطوة والوقار كما هو حضورك؟ لماذا لم تعلمنا كيف نتعامل مع فيضان الألم والوجع والحزن الذي سببه رحيلك؟
أدعوك أن ترقد في سلام، لأنك عشت حياة مليئة بالعطاء، وتركته لنا إرثًا لن ننساه. عزاؤنا الوحيد هو أنك ذهبت إلى الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه أرحم الراحمين. سنستمر في حمل قيمك وتعاليمك، وسنعمل بجد لتحقيق ما حلمت به لنا، عاهدناك، يا جدي، أن نكون كما كنت، مثابرين وملهمين. ستحيا ذكراك في كل إنجاز نحققه، وفي كل خطوة نخطوها نحو المستقبل.
رحمك الله يا جدي، وستبقى في قلوبنا ما دامت الأنفاس. إن رحيلك ليس نهاية، بل بداية لحياة جديدة نعيشها حاملين ذكراك في قلوبنا، ودعواتنا ترفرف لك في كل لحظة. لن ننسى، ولن نسلو، لأنك كنت نورًا تضيء حياة كل من يعبر طريقك مُشعلاً الأمل حتى في أحلك اللحظات بكلماتك الطيبة، وابتساماتك الصادقة، وأفعالك النبيلة، كلها زرعت فينا شعاعاً خالداً من الضوء.

MENAFN02112024000089011017ID1108843567

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث