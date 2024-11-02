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في الجوف: صالون أدب يعزف على زخات المطر

11/2/2024 4:26:34 AM
(MENAFN- Al Watan) بدعم وتمكين من هيئة الأدب والنشر والترجمة حطّ صالون أدب رحالة ليلة البارحة 11/1 في منطقة الجوف بحضور كوكبة من مثقفي المملكة ومثقفي المنطقة.
وعلى صوت الرعود ولمع البروق أقامت الموسوعة العالمية للأدب العربي أقامت صالون أدب في تاسع فعالياته الواقعية في منطقة الجوف بوصلة الشمال الشامخة بتاريخها وعراقتها وسماحة أهلها ووفائهم.
وقد شارك في هذه الزيارة وصالونها الأدبي الدكتور صالح زياد رئيس جمعية الأدب المهنية والدكتور الناقد معجب العدواني والأستاذ عبدالرحمن السيد رئيس جمعية الترجمة المهنية والأستاذة الإعلامية ميسون أبو بكر والشاعرة شقراء المدخلي والأستاذة حزوا العجمي وأدار حوارات الصالون الأستاذ عبدالرحمن الخلف.
وقد شملت فعاليات الصالون زيارة أبرز معالم منطقة الجوف التاريخية حيث تعرفوا على معالم دومة الجندل التاريخية واستمعوا إلى شرح مفصل عن هذا الموقع التاريخي وتعرفوا على قلعة مارد وسوقها ومسجد عمر بن الخطاب وجهود هيئة التراث في المحافظة على الموقع والاهتمام به.
عقب ذلك توجه الضيوف إلى مقر انعقاد الصالون في مركز الأمير عبدالإله الحضاري
واستمع الجميع إلى كلمة سعادة الدكتور أحمد السناني مستشار سمو أمير منطقة الجوف التي رحب فيها باسم سمو الأمير وأهالي المنطقة بالوفد الزائر في صالون أدب مستعرضا في كلمته ما تشهده المنطقة من حراك تنموي شامل،
وفي ليلة شعت بهاء وشعرا دُعي إليها جمع كبير من مثقفي ومثقفات منطقة الجوف الذين توافدوا للمشاركة من عدد من محافظات المنطقة في هذا اللقاء الوطني الجامع لشمل الوطن. وأوضحت أدب أن فعاليات هذا الصالون تنتقل بين محافظات المملكة بمجموعة من مثقفي الوطن تتعرف في كل منطقة على تاريخها وأدبها وإسهامها في التنمية الوطنية من أجل ترسيخ قيم المواطنة الحقة ونبذ كل أفكار التعصب والتحزب ولاكتشاف المواهب والإمكانات وتعزيزها
وقد تحدث كثير من أدباء وشعراء الجوف في الصالون معبرين عن فرحتهم الغامرة بهذه المبادرة التي جمعتهم بأدباء المملكة مرحبين بالجميع.
وقد شارك شعراء وشاعرات الجوف وأدباؤها بنصوص شعرية متنوعة بين الفصيح والعامي وفتح المجال للجميع للمشاركة والمداخلات التي اتصفت بالحميمية والشفافية الجميلة في ختام الصالون الذي حضره أكثر من 120 ضيفا.

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