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البورصة الأمريكية ترتفع بختام أولى جلسات نوفمبر.. لكنها تسجل خسائر أسبوعية

11/2/2024 4:26:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكية في ختام تعاملات أول جلسة من نوفمبر، بدعم من مكاسب أسهم التكنولوجيا ، ومع استيعاب بيانات التوظيف التي جاءت أقل بكثير من المتوقع في أكتوبر.

وعند نهاية التداولات، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.70% أو 288 نقطة إلى 42052 نقطة.

موضوعات متعلقة تراجع إجمالي مبيعات“هيونداي” 1.6% خلال أكتوبر “بوينج” تمتنع عن حضور أكبر معرض للطيران في الصين بسبب التكاليف “شيفرون” تسجل إيرادات أعلى من المتوقع بدعم من زيادة إنتاج النفط

وصعد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.40% أو 23 نقطة إلى 5728 نقطة، فيما زاد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.80% أو 144 نقطة إلى 18239 نقطة، بعدما سجل المؤشران بالأمس أعلى وتيرة هبوط يومي منذ الثالث من سبتمبر.

وبعدما تكبدت خسائر شهرية في أكتوبر، تراجعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة خلال الأسبوع بنسبة 0.2% لـ“داو جونز”، و1.4% لـ“إس آند بي 500′′، و1.5% لـ“ناسداك”، الذي أنهى بذلك سلسلة مكاسب استمرت 7 أسابيع.

وخلال تعاملات الجمعة، ارتفع سهم“أمازون” بنسبة 6.20% إلى 197.93 دولار، فيما زاد سهم“إنتل” بنسبة 7.80% إلى 23.20 دولار، بعدما أعلنت الشركتان نتائج أعمال فصلية قوية.

المصدر:

MENAFN02112024000202011048ID1108843565

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