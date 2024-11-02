البورصة الأمريكية ترتفع بختام أولى جلسات نوفمبر.. لكنها تسجل خسائر أسبوعية

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة
الأمريكية في ختام تعاملات
أول جلسة من نوفمبر، بدعم من مكاسب أسهم التكنولوجيا
، ومع استيعاب بيانات التوظيف التي جاءت أقل بكثير من المتوقع في أكتوبر.
وعند نهاية التداولات، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.70% أو 288 نقطة إلى 42052 نقطة.
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وصعد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.40% أو 23 نقطة إلى 5728 نقطة، فيما زاد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.80% أو 144 نقطة إلى 18239 نقطة، بعدما سجل المؤشران بالأمس أعلى وتيرة هبوط يومي منذ الثالث من سبتمبر.
وبعدما تكبدت خسائر شهرية في أكتوبر، تراجعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة خلال الأسبوع بنسبة 0.2% لـ“داو جونز”، و1.4% لـ“إس آند بي 500′′، و1.5% لـ“ناسداك”، الذي أنهى بذلك سلسلة مكاسب استمرت 7 أسابيع.
وخلال تعاملات الجمعة، ارتفع سهم“أمازون” بنسبة 6.20% إلى 197.93 دولار، فيما زاد سهم“إنتل” بنسبة 7.80% إلى 23.20 دولار، بعدما أعلنت الشركتان نتائج أعمال فصلية قوية.
المصدر:
MENAFN02112024000202011048ID1108843565
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