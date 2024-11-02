إضافة سهم إنفيديا إلى مؤشر داو جونز الصناعي بعد استبعاد إنتل

(MENAFN
- Al-Borsa News) من المقرر أن تأخذ“إنفيديا” مكان شركة“إنتل” في مؤشر“ داو جونز
” الصناعي، بعد مسيرة استمرت 25 عامًا لصالح صانعة أشباه الموصلات الأمريكية، والتي كانت من بين أول شركتين تكنولوجيتين تدرجان بالمؤشر.
وأعلنت“ستاندرد آند بورز” الجمعة، أن عملية التبديل ستتم في الثامن من نوفمبر، فضلًا عن عملية أخرى لوضع“شيروين ويليامز” محل شركة“داو إنك” في المؤشر الصناعي، حسبما ذكرت وكالة“رويتر”.
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يأتي ذلك بعدما ارتفع سهم“إنفيديا” بأكثر من 180% حتى الآن في 2024، في حين تراجع سهم“إنتل” بنسبة 51%، حيث تكافح الشركة مع المنافسة في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي.
ويعتبر هذه أول حالة تبديل يشهدها المؤشر منذ فبراير 2024، عندما حلت“أمازون” مكان“والجرينز بوتس أليانس”، ومع إضافة“إنفيديا”، يصبح هناك أربع من شركات التكنولوجيا الست التي تزيد قيمتها على تريليون دولار بالمؤشر الصناعي.
ويحتوي المؤشر الصناعي على 30 شركة ويتم ترجيحه بسعر الأسهم الفردية بدلاً من القيمة السوقية الإجمالية للشركات.
المصدر:
MENAFN02112024000202011048ID1108843564
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