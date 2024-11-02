إضافة سهم إنفيديا إلى مؤشر داو جونز الصناعي بعد استبعاد إنتل

MENAFN - Al-Borsa News) من المقرر أن تأخذ“إنفيديا” مكان شركة“إنتل” في مؤشر“” الصناعي، بعد مسيرة استمرت 25 عامًا لصالح صانعة أشباه الموصلات الأمريكية، والتي كانت من بين أول شركتين تكنولوجيتين تدرجان بالمؤشر.

وأعلنت“ستاندرد آند بورز” الجمعة، أن عملية التبديل ستتم في الثامن من نوفمبر، فضلًا عن عملية أخرى لوضع“شيروين ويليامز” محل شركة“داو إنك” في المؤشر الصناعي، حسبما ذكرت وكالة“رويتر”.

موضوعاتتراجع إجمالي مبيعات“هيونداي” 1.6% خلال أكتوبر “بوينج” تمتنع عن حضور أكبر للطيران في الصين بسبب التكاليف “شيفرون” تسجل إيرادات أعلى من المتوقع بدعم من زيادة إنتاج النفط

يأتي ذلك بعدما ارتفع سهم“إنفيديا” بأكثر من 180% حتى الآن في 2024، في حين تراجع سهم“إنتل” بنسبة 51%، حيث تكافح الشركة مع المنافسة في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي.

ويعتبر هذه أول حالة تبديل يشهدها المؤشر منذ فبراير 2024، عندما حلت“أمازون” مكان“والجرينز بوتس أليانس”، ومع إضافة“إنفيديا”، يصبح هناك أربع من شركات التكنولوجيا الست التي تزيد قيمتها على تريليون دولار بالمؤشر الصناعي.

ويحتوي المؤشر الصناعي على 30 شركة ويتم ترجيحه بسعر الأسهم الفردية بدلاً من القيمة السوقية الإجمالية للشركات.

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